İHAKUT Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Recep Dağ ve beraberindeki heyet, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, insansız hava araçlarının afet yönetimi, aramakurtarma ve kamu güvenliğine yönelik çalışmalarda etkin kullanılması ile kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı.

İHAKUT Havacılık Spor Kulübü Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Recep Dağ, Van İl Sorumlusu Kadircan Kuşcu ve beraberindeki kulüp üyeleri, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran’a makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette, İHAKUT’un faaliyetleri, teşkilatlanma yapısı ve bölgedeki çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. Özellikle deprem, sel, kayıp şahıs vakaları ve diğer olağanüstü durumlarda insansız hava araçlarının sağlayabileceği operasyonel katkılar üzerinde duruldu. Görüşmede, İHAKUT’un yalnızca afet ve acil durumlarda değil, ihtiyaç duyulması hâlinde kamu kurum ve kuruluşlarına da drone teknolojisi, havadan görüntüleme, saha gözlemi ve teknik destek alanlarında katkı sunduğu ifade edildi.

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İHAKUT’un eğitimli gönüllü kadrosu ve teknolojik imkânlarıyla kamu kurumlarıyla koordineli çalışmayı hedeflediği, muhtemel afet ve acil durumlarda profesyonel ekiplerin çalışmalarına destek sağlayabilecek bir kapasite oluşturmak için faaliyetlerini sürdürdüğü vurgulandı. Ziyaret kapsamında, Van ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde insansız hava araçlarının aramatespit faaliyetlerinde daha etkin değerlendirilmesi, kurumlar arası iletişim ve muhtemel iş birliği imkânları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

İHAKUT Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Recep Dağ, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede, kamu kurumlarıyla kurulacak güçlü iletişimin önemine dikkat çekerek, "Bizim temel hedefimiz, sahip olduğumuz bilgi, teknoloji ve gönüllü insan kaynağını toplumun yararına sunmak. Özellikle deprem ve afet riski yüksek olan bölgemizde, insansız hava araçlarının sağlayacağı desteğin hayati önem taşıdığının farkındayız. Kamu kurumlarımızla koordinasyon içerisinde hareket ederek ihtiyaç duyulan her alanda katkı sunmaya hazırız. Misafirperverlikleri ve nazik kabulleri dolayısıyla Van İl Jandarma Komutanımız Sayın Tuğgeneral Mücahit Avkıran’a teşekkür ediyorum" dedi.

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İHAKUT, havacılık ve insansız hava araçları alanındaki bilgi birikimini toplumsal faydaya dönüştürme hedefiyle eğitim, gönüllülük, afetlere hazırlık ve kamu kurumlarıyla iş birliği çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.