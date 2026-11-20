Van’ın Gevaş İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani, görevine başlar başlamaz sahaya inerek vatandaşlarla gönül köprüleri kurmaya başladı.

Çaldıran İlçe Müftülüğü görevinin ardından Gevaş’taki görevine başlayan Mehmet Faruk Geylani, makamında oturmak yerine halkla iç içe bir yönetim anlayışı sergiliyor. İlçe merkezindeki çarşı esnafını iş yerlerinde ziyaret ederek hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Geylani, aynı zamanda ilçedeki kamu kurumları ve STK temsilcileriyle de bir araya gelerek istişarelerde bulunuyor. Gerçekleştirdiği her ziyarette eli boş gitmeyen Müftü Geylani, hem vatandaşların dini ve manevi gelişimine katkı sağlamak hem de okuma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarına ait seçkin eserleri takdim ediyor.

REKLAM

İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani’nin samimi yaklaşımı ve anlamlı kitap hediyeleri, Gevaş esnafı ve kurum temsilcileri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Göreve hızlı ve sıcak bir başlangıç yapan Müftü Geylani’ye teşekkür eden vatandaşlar, din görevlilerinin toplumun her kesimiyle bu denli yakından ilgilenmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Ziyaretlerin önümüzdeki günlerde ilçenin farklı mahallelerinde ve eğitim kurumlarında da aralıksız devam edeceği öğrenildi.