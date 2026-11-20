VanBahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi bugün yeniden ulaşıma açıldı.

Van'da dün akşam saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Karla birlikte VanBahçesaray karayolu üzerindeki 3 bin rakımı ile Türkiye'nin en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi dün 14.30 itibarı ile ulaşıma kapandı. Bugün kar yağı ve tipi etkisini kaybederken karayolları ekiplerinin çalışması sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.

Bahçesaray Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "VanBahçesaray il yolu 11 ile 40'ınci kilometreleri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile kapalı olan yol bugün saat 10.00 itibariyle tüm araç trafiğine açılmıştır. Vatandaşlarımızın dikkatine saygı ve önemle duyurulur" ifadelerine yer verdi.