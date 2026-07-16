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        Türkiye Rafting Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Van'da başladı

        Van'ın Çatak ilçesinde düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası'nın üçüncü ayağı start aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 13:40 Güncelleme:
        Türkiye Rafting Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Van'da başladı

        Van'ın Çatak ilçesinde düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası'nın üçüncü ayağı start aldı.


        Türkiye Kano Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çatak Kaymakamlığının işbirliğiyle Çatak Çayı'nda düzenlenen şampiyonaya 9 ilden 180 sporcu katılıyor.

        Türkiye'nin en uzun parkurlarından birine sahip olan ve rafting tutkunlarının ilgisini çeken Çatak Çayı'ndaki şampiyona, 18 Temmuz'da sona erecek.

        Türkiye Kano Federasyonu Rafting Genel Koordinatörü Gürkan Köse, AA muhabirine, yarışların uygun hava ve su koşullarında gerçekleştiğini söyledi.

        Sporcuların heyecan dolu bir deneyim yaşadığını belirten Köse, şunları kaydetti:

        "33 takım, 180 sporcu, idareci, antrenör ve hakem heyetiyle birlikte toplam 250 kişilik bir kafileyle buradayız. Doğal güzellikleriyle öne çıkan bu bölgede organizasyonumuzu gerçekleştiriyoruz. Çatak, su kaynakları, coğrafi yapısı ve lojistik imkanları açısından oldukça elverişli bir ilçe. Burada çok ciddi organizasyonlar yapılabilir. Birkaç yılda bir burada organizasyon düzenleniyor. Farklı il ve ilçelerden de talepler geliyor. Biz de elimizden geldiği kadar Çatak'a bu fırsatı tanımaya ve burada organizasyonlar düzenlemeye çalışıyoruz."

        Muğla'dan gelen sporculardan Muhammet Yusuf ise "İlk etapta 19 yaş altı erkeklerde üçüncü olduk ve yarışma devam ediyor. İkinci turda bunu telafi edeceğiz. Parkur güzel, suyun debisi de sporcular için uygun. Muğla'ya birinci olarak dönmeyi hedefliyoruz." dedi.

        Sıcak havada rafting yapmanın keyfini yaşadıklarını dile getiren Fatma Özçelik de "Türkiye Rafting Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışları için ekibimizle birlikte mücadele ediyoruz. Hedefimiz birincilik elde etmek. Parkuru çok beğendik, su da dalgalı değil. Van'ı da çok sevdik." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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