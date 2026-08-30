Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Van Gölü açıklarına sürüklenen 3 kişi kurtarıldı

        Van Gölü açıklarına sürüklenen 3 kişi kurtarıldı

        Van'ın Tuşba ilçesinde Van Gölü açıklarına sürüklenen biri çocuk üç kişi, ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 13:22 Güncelleme:
        Van Gölü açıklarına sürüklenen 3 kişi kurtarıldı

        Van'ın Tuşba ilçesinde Van Gölü açıklarına sürüklenen biri çocuk üç kişi, ekiplerce kurtarıldı.

        Çakırbey Mahallesi mevkisinde can simidiyle Van Gölü'ne açılan iki kadın ve bir çocuk, rüzgarın da etkisiyle kıyıdan yaklaşık bir kilometre uzaklaştı.

        Geri dönemeyen 3 kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, İl Emniyet Müdürlüğü deniz polisi ve Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu gölde mahsur kalan 3 kişi, sudan çıkarılarak botla kıyıya ulaştırıldı.

        İlk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılan kadınlardan birinin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Marmara'daki 185 mikro depremle ilgili önemli açıklama!
        Marmara'daki 185 mikro depremle ilgili önemli açıklama!
        Fenerbahçe Samsunspor karşısında!
        Fenerbahçe Samsunspor karşısında!
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Osimhen G.Saray'ın her şeyi"
        "Osimhen G.Saray'ın her şeyi"
        Altı ayda zafer çıkmadı
        Altı ayda zafer çıkmadı
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        Verilen kararlar doğru mu?
        Verilen kararlar doğru mu?
        Ünlü oyuncu ilk albümünü çıkardı
        Ünlü oyuncu ilk albümünü çıkardı

        Benzer Haberler

        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı
        Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı
        Van Gölü'nde can simidiyle açılan 3 kişi mahsur kaldı
        Van Gölü'nde can simidiyle açılan 3 kişi mahsur kaldı
        Van'da Zafer Bayramı coşkusu
        Van'da Zafer Bayramı coşkusu
        Van'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
        Van'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
        Radyo stüdyosu yaklaşık 7 yıldır güvercin "Selvihan"a yuva oluyor
        Radyo stüdyosu yaklaşık 7 yıldır güvercin "Selvihan"a yuva oluyor
        Van OSB Başkanı Memet Aslan: "Malazgirt kapıları açtı, 30 Ağustos tapusunu...
        Van OSB Başkanı Memet Aslan: "Malazgirt kapıları açtı, 30 Ağustos tapusunu...