Van Gölü açıklarına sürüklenen 3 kişi kurtarıldı

Çakırbey Mahallesi mevkisinde can simidiyle Van Gölü'ne açılan iki kadın ve bir çocuk, rüzgarın da etkisiyle kıyıdan yaklaşık bir kilometre uzaklaştı.

Van'ın Tuşba ilçesinde Van Gölü açıklarına sürüklenen biri çocuk üç kişi, ekiplerce kurtarıldı.

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