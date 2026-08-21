Van Gölü'ne atık ulaşmasını önlemek için derelere yüzer bariyer yerleştirildi

Bariyerler, suyun taşıdığı plastik, poşet, ambalaj ve çeşitli evsel atıkları göle ulaşmadan önce tutuyor. Bariyerlerin çevresinde biriken atıklar, belediye ekiplerince düzenli olarak temizlenerek alandan uzaklaştırılıyor.

Bu kapsamda Akköprü ve Kirman derelerinin göle ulaşan yataklarına 25 metre uzunluğunda yüzer bariyerler yerleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca Van Gölü'nün korunması ve atıkların göle ulaşmasının önlenmesine yönelik çalışma yürütülüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, suyun taşıdığı atıkların Van Gölü'ne ulaşmasının önlenmesi ve gölün temizliğinin korunması amacıyla Akköprü ve Kirman derelerine yüzer bariyerler yerleştirdi.

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