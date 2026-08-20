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        Vanspor FK, Ilias Alhaft'ı kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK, sağ kanat oyuncusu Ilias Alhaft'ı transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 13:29 Güncelleme:
        Vanspor FK, Ilias Alhaft'ı kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK, sağ kanat oyuncusu Ilias Alhaft'ı transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Ilias Alhaft ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni transferimiz Ilias Alhaft'a kırmızı-siyah formamız altında başarılar diliyor, anlaşmanın oyuncumuza ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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