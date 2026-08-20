Vanspor FK, Ilias Alhaft'ı kadrosuna kattı

Açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Ilias Alhaft ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni transferimiz Ilias Alhaft'a kırmızı-siyah formamız altında başarılar diliyor, anlaşmanın oyuncumuza ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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