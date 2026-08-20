Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Alabalık yetiştiricisi, devlet desteğiyle büyüttüğü tesisin kapasitesini 250 tona çıkardı

        Alabalık yetiştiricisi, devlet desteğiyle büyüttüğü tesisin kapasitesini 250 tona çıkardı

        ORHAN SAĞLAM - Van'ın Çatak ilçesinde alabalık yetiştiriciliği yapan 33 yaşındaki Orhan Mantaş, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) yüzde 65 hibe desteğiyle tesisini büyüterek yıllık üretimini 110 tondan 250 tona çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Alabalık yetiştiricisi, devlet desteğiyle büyüttüğü tesisin kapasitesini 250 tona çıkardı

        ORHAN SAĞLAM - Van'ın Çatak ilçesinde alabalık yetiştiriciliği yapan 33 yaşındaki Orhan Mantaş, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) yüzde 65 hibe desteğiyle tesisini büyüterek yıllık üretimini 110 tondan 250 tona çıkardı.

        İlçedeki su kaynaklarından yararlanarak alabalık yetiştiriciliği yapan Mantaş, 2019'da TKDK'nin "Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme" destek programına başvurdu.

        Hazırladığı projeyle yüzde 65 hibe desteği alan Mantaş, ilçedeki bol, temiz, soğuk ve yüksek oksijenli akarsuyun geçtiği 11 bin dönümlük alanda 140 ton kapasiteli alabalık yetiştirme tesisi kurdu.

        REKLAM

        Tesisinde ilk etapta yıllık 110 ton alabalık üreten 33 yaşındaki Mantaş, aldığı destekle tesisini genişleterek üretim kapasitesini 250 tona çıkardı.

        Üretim sürecinde balıkların gelişimini düzenli olarak takip eden Mantaş, yetiştirdiği kırmızı benekli ve gökkuşağı alabalıkları başta Van olmak üzere Hakkari, Iğdır, Siirt, Şırnak ve Ağrı'daki alıcılara gönderiyor.

        Dededen kalma mesleğini sürdüren Mantaş, AA muhabirine, devlet desteğiyle alabalık tesisini büyüttüklerini söyledi.

        Alabalık üretiminde söz sahibi olmak istediğini belirten Mantaş, şunları kaydetti:

        "2019'da TKDK tarafından yüzde 65 hibeyle tesisimizi yaptık. Yaklaşık 11 bin dönüm üzerine kurulu alanda kırmızı benekli ve gökkuşağı alabalığı üretiyoruz. TKDK'den destek aldıktan sonra kapasitemizi artırdık. Dededen kalma mesleğimizi sürdürüyoruz, çocukluğumuzdan bu yana mesleğin içindeyiz. Yıllık yaklaşık 250 ton balık üretiyoruz. En büyük pazarımız Van ve ondan sonra da Hakkari, Iğdır, Siirt, Şırnak ve Ağrı illerinde satışımızı yapıyoruz."

        REKLAM

        Tesisini daha da büyütmeyi hedeflediğini belirten Mantaş, devlet desteklerinin üretim ve istihdam açısından önemli katkı sağladığını ifade etti.

        Mantaş, şöyle devam etti:

        "Şu an bu tesisi yapmaya çalışırsanız 30 milyon lira civarı bir paranız gider. 2019'da yüzde 65 hibe aldığımızda çok büyük bir rakamdı. Devletin verdiği destekleri mükemmel buluyoruz. Allah devletimize zeval vermesin, bunlar çok iyi desteklemeler. Herkesin bu kurumlardan yararlanmasını istiyoruz. Öte yandan 12 kişiyle çalışıyoruz, bu da istihdama katkı sağladığımızı gösteriyor."

        Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliğine bağlı Van İçsu Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Abdulmenaf Budak da kent genelinde birliğe bağlı 26 tesis bulunduğunu söyledi.

        REKLAM

        Tesislerde önemli çalışmaların yürütüldüğünü anlatan Budak, Mantaş'ın tesisinin Çatak'ta TKDK'den destek alan tek tesis olduğunu ifade etti.

        Üreticilerin desteklenmesinin önemine değinen Budak, "Tesislerinde toplam 12 kişiye istihdam sağlıyor ve mükemmel bir iş çıkarıyor. Devletin verdiği destekleri mükemmel buluyoruz. Üreticiler desteklenirse üretim de artar. Gençlerimizin balıkçılık sektörüne girmesini istiyoruz. Çatak'ta çok güzel sularımız var, burada balıkçılık yapsınlar." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adalar açıklarında 24 saatte 32 sarsıntı
        Adalar açıklarında 24 saatte 32 sarsıntı
        Sındırgı yangını kontrol altında
        Sındırgı yangını kontrol altında
        Okul öncesi kırtasiye sektörüne sıkı denetim
        Okul öncesi kırtasiye sektörüne sıkı denetim
        Galatasaray Batrakov'a kavuşuyor!
        Galatasaray Batrakov'a kavuşuyor!
        Florida'da kazanan Demokrat sosyalist Angie Nixon
        Florida'da kazanan Demokrat sosyalist Angie Nixon
        Livakovic adım adım Barcelona'ya!
        Livakovic adım adım Barcelona'ya!
        Kripto paralarda Trump ve tahvil coşkusu
        Kripto paralarda Trump ve tahvil coşkusu
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        "Çok yakışıklı"
        "Çok yakışıklı"
        'Evlilik' sorularına yanıt
        'Evlilik' sorularına yanıt
        Trabzonspor Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Trabzonspor Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Trump'tan İran'a "benzeri görülmemiş" ekonomik operasyon
        Trump'tan İran'a "benzeri görülmemiş" ekonomik operasyon
        Altın iki ayın zirvesinde
        Altın iki ayın zirvesinde
        "Botoks yok, saçlarımı boyatıyorum"
        "Botoks yok, saçlarımı boyatıyorum"
        Tarihî sıçrama
        Tarihî sıçrama
        Emojileriniz yaşınızı ele veriyor!
        Emojileriniz yaşınızı ele veriyor!
        Doğu Karadeniz'de yağmur, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Doğu Karadeniz'de yağmur, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Rusya, akaryakıt ithalatına başladı
        Rusya, akaryakıt ithalatına başladı

        Benzer Haberler

        Vanspor Futbol Kulübü, Ilias Alhaft'ı kadrosuna kattı
        Vanspor Futbol Kulübü, Ilias Alhaft'ı kadrosuna kattı
        Van'da yeni bisiklet yolları bisiklet kullanımını artırdı
        Van'da yeni bisiklet yolları bisiklet kullanımını artırdı
        Van Atatürk Stadyumu'nun yıkımına başlandı
        Van Atatürk Stadyumu'nun yıkımına başlandı
        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine 2026-YKS kapsamında 4 bin 392 öğrenci yerleş...
        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine 2026-YKS kapsamında 4 bin 392 öğrenci yerleş...
        Van YYÜ'de kontenjanlar doldu: 4 bin 392 öğrenci yerleşti
        Van YYÜ'de kontenjanlar doldu: 4 bin 392 öğrenci yerleşti
        Van'da 48 kilo esrar ele geçirildi, 3 tutuklama
        Van'da 48 kilo esrar ele geçirildi, 3 tutuklama