Van Atatürk Stadyumu'nun yıkımına başlandı

Van'da yeni stadyum ve yaşam kompleksi projesinin hayata geçirilmesi kapsamında mevcut Atatürk Stadyumu'nun yıkımına başlandı.

Kentte uzun yıllardır spor müsabakaları ve etkinliklere ev sahipliği yapan Atatürk Stadyumu'nda yıkım çalışmaları iş makineleriyle yürütülüyor.

Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından alanda, kentin spor altyapısını güçlendirmesi amaçlanan "Van Stadyumu ve Yaşam Kompleksi" projesi için çalışmaların başlatılması planlanıyor.

Yaklaşık 15 bin seyirci kapasitesine sahip olması planlanan yeni stadyumun yanı sıra kompleks içerisinde spor alanları, antrenman salonları, sosyal yaşam alanları ve çeşitli ticari birimlerin bulunması öngörülüyor.

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Van Stadyumu ve Yaşam Kompleksi projesine ilişkin protokol, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından imzalanmış, projenin ihalesinin ağustosta yapılması planlanmıştı.

Yeni kompleksin tamamlanmasıyla Van'ın spor altyapısına önemli bir tesisin kazandırılması hedefleniyor.