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        Van'da 48 kilo 120 gram esrar ve 1200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 48 kilo 120 gram esrar ve 1200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 12:55 Güncelleme:
        Van'da 48 kilo 120 gram esrar ve 1200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 48 kilo 120 gram esrar ve 1200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

        Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 17 Ağustos'ta belirlenen 2 araç ve 1 adrese operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 80 paket halinde 48 kilo 120 gram esrar ile 1200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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