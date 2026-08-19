Van'da 48 kilo 120 gram esrar ve 1200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 17 Ağustos'ta belirlenen 2 araç ve 1 adrese operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

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