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        Van'da 53 bin 600 büyükbaş kapasiteli Besi OSB'de altyapı çalışmaları başladı

        Van'da yaklaşık 4 milyon metrekare alanda kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde (Besi OSB) altyapı çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 17:53 Güncelleme:
        Van'da 53 bin 600 büyükbaş kapasiteli Besi OSB'de altyapı çalışmaları başladı

        Van'da yaklaşık 4 milyon metrekare alanda kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde (Besi OSB) altyapı çalışmalarına başlandı.

        Bitlis-Hakkari kara yolunda Gevaş, Gürpınar ve Edremit ilçelerinin kesiştiği bölgede kurulacak OSB'de besi sığırı işletmelerinin yanı sıra et entegre tesisi, biyogaz tesisi, yem fabrikası, deri işleme tesisi ve soğuk hava deposunun yer alması planlanıyor.

        Yaklaşık 4 milyon metrekare alanda 180 parselden oluşacak projede 53 bin 600 büyükbaş hayvan kapasitesine ulaşılması ve 3 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

        Parsellerin yaklaşık 160'ının besicilik faaliyetleri için ayrılması planlanan OSB'de, hayvancılığa dayalı sanayi tesislerinin de kurulması öngörülüyor.

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        Van Ticaret Borsası, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Gevaş, Gürpınar, Tuşba ve İpekyolu belediyeleri, Van Kırmızı Et Üreticileri Birliği ile Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği tarafından desteklenen projenin 2027'de faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.

        Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, OSB'deki altyapı çalışmalarını inceleyerek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

        Van'ın hayvancılık sektöründe önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Takva, kentin geniş mera varlığına sahip olduğunu söyledi.

        Takva, "Projenin tamamlanmasıyla Van'da hayvancılık sektörü entegre bir yapıya kavuşacak. Yaklaşık 53 bin 600 besi hayvanı kapasiteli entegre bir tesis olacak. Biyogaz, hayvan hastanesi ve et entegre tesislerinin olduğu bir projedir. Gururluyuz, heyecanlıyız." dedi.

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        Projenin yaklaşık 11 yıl önce Van TSO Meclisinde alınan kararla gündeme geldiğini hatırlatan Takva, projenin 3 bin kişiye istihdam sağlayacağını belirterek, "Türkiye'nin en büyük organize tarım bölgelerinden biri olacağını biliyorum ve buna inanıyorum. 180 parselden oluşacak projenin yaklaşık 160 parseli besicilik için ayrılacak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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