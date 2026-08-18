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        Van'da çocuklar geleneksel oyunlarla buluştu

        Van Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların sosyalleşmesi ve geleneksel oyunlarla buluşması amacıyla şenlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 09:58 Güncelleme:
        Van'da çocuklar geleneksel oyunlarla buluştu

        Van Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların sosyalleşmesi ve geleneksel oyunlarla buluşması amacıyla şenlik düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca Fidanlık Parkı'nda düzenlenen etkinlikte çocuklar, Hacivat-Karagöz, Nasreddin Hoca ve palyaço gösterileriyle eğlendi.

        Çeşitli geleneksel oyun ve yarışmaların da yapıldığı şenlikte çocuklar, yumurta taşıma ve çuval yarışmalarına katıldı. Etkinlikte çocuklara pamuk şeker ve mısır ikram edildi.

        Belediye bünyesindeki kurslarda Kur'an-ı Kerim eğitmeni olarak görev yapan İpek Hatipoğlukaya, çocukların tablet, televizyon ve bilgisayar karşısında fazla zaman geçirmesinin sosyal hayattan uzaklaşmalarına neden olabildiğini belirtti.

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        Çocukların geleneksel oyunları tanımasını ve akranlarıyla sosyalleşmesini amaçladıklarını ifade eden Hatipoğlukaya, "Hacivat-Karagöz gibi geleneksel gösteriler ve çeşitli oyunlarla çocuklarımızın bir araya gelmesini, eğlenmesini ve güzel vakit geçirmesini sağlıyoruz." dedi.

        Şenliğe katılan Ümmügülsüm Mutlu da arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiklerini söyleyerek, etkinlik için Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

        Mutlu, "Nasreddin Hoca, Hacivat-Karagöz ve palyaço gösterileri var. Arkadaşlarımızla oyunlara katılıp çok güzel zaman geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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