VASKİ altyapı güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki su ve kanalizasyon şebekelerinin iyileştirilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

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