Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri VASKİ altyapı güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor

        VASKİ altyapı güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor

        Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesine bağlı Beyüzümü Mahallesi'nde altyapı güçlendirmesi çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 15:37 Güncelleme:
        VASKİ altyapı güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor

        Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesine bağlı Beyüzümü Mahallesi'nde altyapı güçlendirmesi çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki su ve kanalizasyon şebekelerinin iyileştirilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda Beyüzümü Mahallesi'nde çalışan ekipler, 400 metre uzunluğunda 200'lük içme suyu boru hattı çalışmasını tamamladı, 1000'lik içme suyu deposu devreye alındı.

        Çalışmalar sonucunda mahallede yaklaşık 100 hanenin içme suyu sorununu çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçeli çocuğun formasını çıkarttıran taraftar konuştu!
        Fenerbahçeli çocuğun formasını çıkarttıran taraftar konuştu!
        Van Gölü kıyısındaki sır perdesi
        Van Gölü kıyısındaki sır perdesi
        Alihan Kuriş’in soruşturma kapsamındaki ifadeleri ortaya çıktı!
        Alihan Kuriş’in soruşturma kapsamındaki ifadeleri ortaya çıktı!
        G.Saray'a transferde Rashford önerisi!
        G.Saray'a transferde Rashford önerisi!
        Genç kadın, otelin 5.katından atıldı!
        Genç kadın, otelin 5.katından atıldı!
        İsmail Kartal'dan Ederson ve Lukaku açıklaması!
        İsmail Kartal'dan Ederson ve Lukaku açıklaması!
        Tarık Mengüç'ün gözyaşları
        Tarık Mengüç'ün gözyaşları
        O anları anlattı
        O anları anlattı
        Trump'tan Umman'a da tehdit
        Trump'tan Umman'a da tehdit
        Şiddetli rüzgar, oyun parkını savurdu! 3 çocuk yaralandı!
        Şiddetli rüzgar, oyun parkını savurdu! 3 çocuk yaralandı!
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        Araçlar, kaza sonrası mora boyandı!
        Araçlar, kaza sonrası mora boyandı!
        Unitree’den “Süpermen” robot!
        Unitree’den “Süpermen” robot!
        Türkiye adına bir ilk
        Türkiye adına bir ilk
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        Fenerbahçe'nin konuğu Lyon!
        Fenerbahçe'nin konuğu Lyon!
        "İran, Barzani'nin ofisine drone'la saldırdı"
        "İran, Barzani'nin ofisine drone'la saldırdı"
        Oturma odasında nikah
        Oturma odasında nikah
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?

        Benzer Haberler

        İHA Bölge Müdürü Akyüz'ün acı günü: Oğlu son yolculuğuna uğurlandı
        İHA Bölge Müdürü Akyüz'ün acı günü: Oğlu son yolculuğuna uğurlandı
        Emekli imam, ezanın yükseldiği minareleri çelikten yapıyor Depremde yıkılan...
        Emekli imam, ezanın yükseldiği minareleri çelikten yapıyor Depremde yıkılan...
        GÜNCELLEME - Van'da göle giren 2 kardeş hayatını kaybetti
        GÜNCELLEME - Van'da göle giren 2 kardeş hayatını kaybetti
        Van Gölü'ne giren 2 kardeş boğuldu, çocuklarını kurtarmak için suya atlayan...
        Van Gölü'ne giren 2 kardeş boğuldu, çocuklarını kurtarmak için suya atlayan...
        Van Gölü'ne giren 2 kardeş boğuldu, çocuklarını kurtarmak için suya atlayan...
        Van Gölü'ne giren 2 kardeş boğuldu, çocuklarını kurtarmak için suya atlayan...
        Van Gölü'ne giren kardeşler boğuldu
        Van Gölü'ne giren kardeşler boğuldu