Van'da TÜGVA Yaz Okulu Kapanış Finali programı düzenlendi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van İl Temsilciliğince düzenlenen "TÜGVA Yaz Okulu Kapanış Finali" programı gerçekleştirildi.

Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlenerek ilerlediğini, gençlerin de ülkenin geleceğinde önemli rol üstleneceğini söyledi.

Konuşmasına salona girerken çalınan "Kardan Aydınlık" eserine atıfta bulunarak başlayan Yelkenci, şunları kaydetti:

"Sevgili çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Bu kardan aydınlık inşallah Gazze'ye de Doğu Türkistan'a da hatta bütün dünyaya da gelecek. Bütün duamız budur. Türkiye'ye gelen Cumhurbaşkanımızın ellerinde kardan aydınlık inşallah bütün dünyaya da gelsin. Van'ın sesini, sizlerin sesini yüreğime gömdüm, nereye gidersem oraya götüreceğim. Hiç şüpheniz olmasın. Van'ın sesini öncelikli olarak Sayın Bakanımız Yusuf Tekin'e götüreceğim. Sayın Bakanımızın da sizleri çok seven, gecesini gündüzüne katarak canla başla çalışan bir bakan olarak sizlere selamı var."

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Yelkenci, gençlerin geçmişlerinden güç alarak geleceğe sağlam adımlarla ilerlemesi gerektiğini ifade ederek, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan gelişmelerin de ülkenin gücünü ortaya koyduğunu dile getirdi.

"Fatih açan demek, yol açan demek. Adalete, hakka, doğruya, iyiye yol açan demek. Bu anlamda baktığımızda hepiniz birer fatihsiniz." diyen Yelkenci, savunma sanayisinde geliştirilen ürünler ile Gabar'daki petrol ve Karadeniz'deki doğal gaz çalışmalarını da "fetih" olarak nitelendirdi.

TÜGVA yaz okullarının çocukların hem manevi hem de bilimsel ve teknolojik açıdan gelişmesine katkı sunduğunu vurgulayan Yelkenci, "Bir taraftan deney atölyelerinde, STEM atölyelerinde, kodlama atölyelerinde bilimsel ve teknolojik anlamda donanımlar edinmenizi sağlıyor. Dolayısıyla hem manevi olarak hem maddi olarak, yani zülcenaheyn olarak, yani iki kanatlı olarak sizleri yetiştiren bütün Türkiye'nin değerleri olan Milli Eğitim Bakanlığımız, TÜGVA'mız ve burada en ufak bir emeği olan, tuzu olan, katkısı olan bu emeklerle beraber sizler yarın çok daha büyük fetihler yapacak ve dünyaya kardan aydınlık getireceksiniz." dedi.

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TÜGVA'nın yalnızca bilgi odaklı değil, sosyal ve toplumsal sorumluluk alanlarında da çalışmalar yaptığını anlatan Yelkenci, Sinop'ta yaz okuluna katılan çocukların kum zambaklarını korumaya yönelik çalışma yürüttüğünü aktardı.

Birinci Dünya Savaşı'nda yıkılan tarihi Van şehrinin yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmaların önemine değinen Yelkenci, şöyle konuştu:

"Bugün Sayın Valimizin büyük çabalarıyla, vekillerimizin, siyasilerimizin ve bakanlıklarımızın destekleriyle Birinci Dünya Savaşı'nda yakılıp yıkılan tarihi Van şehrini ayağa kaldırmak üzereler. Bu anlamda kimlik noktasında bizim kim olduğumuzu ortaya koyma, bu toprakların sahibinin bu millet olduğunu ortaya koyma noktasında çok önemli olan bu çalışmanın bir an evvel bitmesi için bir vatandaş olarak dua ediyorum. Sayın Valimize ne kadar destek verebilirsek o desteği vermek için canla başla çalışacağımızı ifade etmek istiyorum. Van tarihi şehri ayağa kalktığında Van tam anlamıyla ayağa kalkacak."

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Gençlere önemli sorumluluklar düştüğünü belirten Yelkenci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sevgili çocuklarımız, yarının fatihleri olarak bütün bu değerleri sahiplenip güçlü Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek, mazlumların hakkını koruyacak ve zalimlerin karşısında dimdik duracak gençler olacaksınız. Sizlerden ümidimiz büyük. Bu vesileyle bu çalışmayı, yaz okulunu yapan, sizi her yönünüzle, bütün gelişim yönlerinizle destekleyen Türkiye Gençlik Vakfımızın Genel Merkezini ve Van temsilciliğini yürekten tebrik ediyor, eğitime vermiş olduğu bu katkıdan dolayı kendilerine teşekkür ediyor, devamını diliyoruz."

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"Van'ımızı geleceğe hazırlamak için canla başla çalışıyoruz"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ise programın düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür ederek, yaz okullarına katılan çocukları, ailelerini, öğretmenleri ve TÜGVA Van İl Başkanlığı ekibini kutladı.

TÜGVA'da önemli çalışmalar yapıldığını belirten Balcı, "TÜGVA'daki gençlerimiz de milli ve manevi değerlerine bağlı, geçmişinden güç alan, bugününü anlayan, geleceğe ilişkin olarak hayallerini gerçekleştirmek isteyen, akıl ve bilim temelinde kendini yetiştirmeye çalışan kıymetli çocuklarımızdan, gençlerimizden oluşuyor." dedi.

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TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Enes Seba da vakfın yaklaşık 13 yıldır ortaokuldan üniversiteye, çalışan gençlikten kültür, sanat, spor ve eğitime kadar gençlerin bulunduğu her alanda faaliyet yürüttüğünü söyledi.

TÜGVA'nın Türkiye'nin en büyük gençlik hareketi olma noktasına ulaştığını ifade eden Seba, "Yaz okullarımızda, doğa kamplarımızda, hünerhanelerimizle, icathanelerimiz, 81 il temsilciliğimiz, 605 ilçe temsilciliğimiz, 34 yurdumuz, 55 icathanemiz ve yaklaşık yarım milyona yakın gönüllü genç kardeşimizle beraber, yıl içerisinde temas ettiğimiz yaklaşık 1,5 milyon genç kardeşimizle beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın tabirleriyle Türkiye Gençlik Vakfı elhamdülillah Türkiye'nin en büyük gençlik hareketi olma noktasına ulaşmıştır." diye konuştu.

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AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu da gençlere yaz okulunda kurdukları kardeşlik bağlarını ve dostluklarını ömür boyu sürdürmeleri tavsiyesinde bulunarak, "Yıldızları hedefleyin, dik durun ve değerlerinize inanın." ifadelerini kullandı.

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas ve TÜGVA Van İl Başkanı Hamza Sığınç'ın da konuşma yaptığı programda öğrenciler gösteri yaptı.

Fotoğraf çekimiyle sona eren programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, kurum amirleri ve STK temsilcileri katıldı.