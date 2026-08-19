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        Van Gölü kıyılarında temizlik seferberliği sürüyor

        Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Van Gölü kıyılarında çevre temizliği ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirerek sahillerin temiz ve doğal görünümünü korumaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 10:30 Güncelleme:
        Van Gölü kıyılarında temizlik seferberliği sürüyor

        Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Van Gölü kıyılarında çevre temizliği ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirerek sahillerin temiz ve doğal görünümünü korumaya çalışıyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, göl kıyılarında düzenli olarak temizlik ve çevre düzenlemesi yapılıyor.

        Vatandaşların yoğun olarak kullandığı sahiller başta olmak üzere kıyı şeridinde çalışma gerçekleştiren ekipler, biriken atıkları topluyor.

        Bu kapsamda Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı ile Ayanis sahillerinde biriken plastik, cam, poşet ve diğer atıkları temizleyen ekipler, vatandaşları çevre duyarlılığı konusunda uyardı.

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        Van Gölü'nün korunması ve gelecek nesillere daha temiz çevre bırakılması amacıyla yürütülen çalışmaların, kent genelindeki göl kıyılarında rutin olarak devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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