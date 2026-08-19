Van Gölü kıyısında ulaşımı kolaylaştıracak Sahil Yolu'nda çalışmalar sürüyor

Van Gölü kıyısındaki ulaşımı kolaylaştırması ve bölgenin turizm potansiyeline katkı sunması hedeflenen Van Gölü Sahil Yolu Projesi'nin Çitören-Ayanis etabındaki çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında 30 kilometrelik Çitören-Ayanis etabında asfalt serimine başlanırken, plentmiks temel (PMT) serimi, dolgu ve yarma çalışmaları da sürdürülüyor.

Daha önce Edremit Uygulama Oteli ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi arasındaki 20 kilometrelik bölümü tamamlanarak ulaşıma açılan projenin, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi ile Çitören-Ayanis arasındaki 30 kilometrelik bölümünde çalışmalar yoğunlaştırıldı.

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Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, yaklaşık 150 iş makinesi ve 250 personel görev yapıyor.

Toplam 50 kilometre olarak planlanan Van Gölü Sahil Yolu Projesi'nin tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşımın kolaylaştırılması, Van Gölü kıyısında ekonomik ve turistik hareketliliğin artırılması hedefleniyor.

Sahil Yolu Saha Şefi Fatih Dabbağ, sahada 11 şantiyenin bulunduğunu belirtti.

Çalışmaları yoğunlaştırdıklarını bildiren Dabbağ, "Ekiplerimiz halkımıza güzel bir ulaşım ağı sunmak için canla başla çalışıyor. İnşallah sezon sonuna kadar yolu tamamlayıp Mollakasım Mahallesi'ne bağlantısını sağlamayı hedefliyoruz." bilgisini verdi.

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Çalışmaları memnuniyetle karşıladığını dile getiren Onur Çetiner de "Van Büyükşehir Belediyemiz eliyle güzel bir çalışma başladı. Yolumuzun yapımı devam ediyor. İnşallah en kısa sürede tamamlayacaklar. Burada Sayın Valimiz başta olmak üzere değerli büyüklerimize ve emeği olan herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.