Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine 2026-YKS kapsamında 4 bin 392 öğrenci yerleşti

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine (Van YYÜ), 2026-YKS Merkezi Yerleştirme Sonuçlarına göre 4 bin 392 öğrenci yerleşti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ÖSYM tarafından açıklanan 2026-YKS Merkezi Yerleştirme Sonuçları kapsamında Van YYÜ'nün ön lisans ve lisans programlarında yüksek doluluk oranlarına ulaşıldı.

Üniversitenin tercih kılavuzunda yer alan 56 ön lisans programı için 2 bin 90 kontenjan bulunurken, okul birincileri, 34 yaş üstü kadın adaylar ile şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına yönelik özel kontenjanlarla birlikte toplam 2 bin 144 öğrenci yerleşti.

Böylece ön lisans programlarında doluluk oranı yüzde 100'ü aştı.

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Lisans düzeyinde ise 65 programa toplam 2 bin 248 öğrenci yerleşti. Lisans programlarında doluluk oranı yüzde 98,83 olarak gerçekleşti.

Eğitim Fakültesinin Biyoloji, Kimya ve Fen Bilgisi Öğretmenliği programları dışında, üniversitenin lisans düzeyindeki tüm programlarında yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı.

Özel yetenek sınavlarıyla öğrenci alan programlar hariç üniversitenin toplam 4 bin 310 kontenjanı bulunurken, merkezi yerleştirme sonuçlarına göre 4 bin 392 öğrenci yerleşti.

İlave kontenjanların da dikkate alınmasıyla yerleşen öğrenci sayısının toplam kontenjan sayısını aştığı görüldü.

Üniversiteye yerleşen öğrencileri tebrik eden Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van YYÜ'nün 44 yıllık köklü geçmişi ve güçlü akademik kadrosuyla Türkiye'nin en büyük, yeşil ve sürdürülebilir kampüslerinden biri olduğunu söyledi.

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Şevli, "Araştırma odaklı nitelikli eğitimimizin yanı sıra, İNNOVAN Girişimcilik Merkezi'nde ilham verecek mentorluk destekleri, geniş spor alanları ve sosyal olanaklarıyla kendinizi geliştireceğiniz, yeni ufuklar keşfedeceğiniz ve güzel anılar biriktireceğiniz başarılı bir üniversite hayatı diliyorum. Bu güzel başlangıcın siz değerli öğrencilerimiz ve kıymetli aileleriniz için hayırlı olmasını temenni ediyor, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ailemize hoş geldiniz diyorum." dedi.