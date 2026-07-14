Van Kültür Yolu Festivali atölye çalışmalarıyla sürdü

Van'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Kültür Yolu Festivali, üçüncü gününde geleneksel sanat atölyeleri, söyleşi ve sergiyle devam etti.



Van Olgunlaşma Enstitüsü'nde düzenlenen sergi, savatlı Van gümüşlerinden Norduz yününden dokunan kumaşlara, giyim, nakış ürünlerinden deri çalışmalarına ve halı-kilim çeşitlerine uzanan birçok eseri bir araya topladı. Sergi, ziyaretçilere kentin geleneksel el sanatlarını yakından tanıma fırsatı sundu.



Çini Boyama Atölyesi'nde katılımcılar, çini sanatının tarihçesi ve geleneksel motifleri hakkında bilgi aldıktan sonra, uzman eğitmenler eşliğinde kendi tasarımlarını uygulamalı olarak hazırlama fırsatı buldu.



Van Müzesi'nde düzenlenen İğne Oyası Atölyesi'nde ise Anadolu'nun köklü el sanatlarından iğne oyasının zengin motif dünyası ve ince işçiliği katılımcılarla buluşturuldu.



Atölye boyunca iğne oyasının geçmişten bugüne uzanan serüveni, farklı yörelere özgü desenleri ve taşıdığı kültürel anlamlar hakkında bilgiler aktarıldı.



Temel üretim tekniklerini uygulayan katılımcılar, bu geleneksel el sanatının sabır ve ustalık gerektiren inceliklerini yakından tanırken, kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sağlayan etkinliğin parçası oldu.



İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Zeve, Tarih ve Kolektif Bellek, Unutmanın ve Hatırlatmanın Kesişiminde" söyleşisinde, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Karasu, okurlarıyla bir araya geldi.



Söyleşide, Van'ın tarihi hafızası, Zeve Şehitliği ve bölgenin geçmişi akademik perspektifle ele alınırken, kolektif belleğin ve kültürel kimliğin korunmasındaki önemi değerlendirildi.

