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        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Balcı buğday hasadına katıldı

        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van'ın Tuşba ilçesinde "Van Hububat Ambarı Oluyor" projesi kapsamında düzenlenen hasat programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Balcı buğday hasadına katıldı

        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van'ın Tuşba ilçesinde "Van Hububat Ambarı Oluyor" projesi kapsamında düzenlenen hasat programına katıldı.


        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde Tevekli Mahallesi'nde buğday hasat programı düzenlendi.

        Programa katılan Balcı, yetkililerden bilgi alarak hasadın yapılacağı alanı gezdi.

        İlk mahsulü biçerdöverle hasat eden Balcı, üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir sezon temennisinde bulundu.

        Üretimin artırılması ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi amacıyla önemli projelerin hayata geçirildiğini ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

        "Bugüne kadar üreticilere 11 bin 500 ton sertifikalı buğday, arpa, korunga, yonca ve fiğ tohumu dağıttık. Meraları ıslah ettik, tarımsal sulama göletlerin yapımı devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kırmızı Et Üreticileri Birliği iş birliğinde 10 bin dönümlük alanda düve üretim merkezi kurduk. Proje kapsamında hedefimiz 40 bin düveyi üreticilerle buluşturmak ve hayvan ırklarını geliştirmek. Koyun projesi kapsamında 269 bin koyun, ayrıca 25 bin kanatlı hayvanı üreticilere dağıttık."

        Erciş ve Çaldıran ilçelerinde jeotermal sera projelerinin başlatıldığını dile getiren Balcı, "Hedefimiz 5 bin dönüm sera alanı oluşturmak. 30 bin dönüm alanda da çilek üretimini yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Bunun yanında Bahçesaray'da alabalık yavru ve yumurta kuluçka üretim merkezini kuracağız. Merkez tamamlandığında Avrupa'nın önemli üretim tesislerinden biri olacak." dedi.

        Fidancılık çalışmaları kapsamında da bugüne kadar 3 milyon 500 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu, Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde ceviz yetiştiriciliğinin desteklendiğini anlatan Balcı, üreticilere 3 bin arılı kovanın dağıtıldığını ve bal üretiminin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

        Konuşmanın ardından, buğday ekili tarlada hasada başlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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