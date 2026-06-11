Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Van YYÜ'de mezuniyet töreni düzenlendi

        Van YYÜ'de mezuniyet töreni düzenlendi

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) yaklaşık 6 bin öğrenci için mezuniyet töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 20:20 Güncelleme:
        Van YYÜ'de mezuniyet töreni düzenlendi

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) yaklaşık 6 bin öğrenci için mezuniyet töreni yapıldı.

        Üniversite stadyumunda gerçekleştirilen 2025-2026 Akademik Yılı mezuniyet töreni, öğrencilerin selamlama yürüyüşüyle başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende halk oyunları gösterisi sunuldu.

        Törende konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, gençlerin mezuniyet mutluluğunu paylaşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Van YYÜ'nün kıymetli bir üniversite olduğunu belirten Balcı, şunları kaydetti:

        "Bu mutluluğu bize yaşatan öğrencilerimize, onları yetiştiren akademisyenlerimize, destek veren annelerine, babalarına, yakınlarına teşekkür ediyorum. Üniversitemiz sadece Van'ımızın değil, bölgemizin ve Türkiye'mizin kıymetli bir üniversitesidir. Yetiştirdiği öğrencilerle ülkemizin her alanda kalkınmasına katkı sağlayan, değer üreten kıymetli bir üniversitedir. Böyle bir güzel üniversiteden mezun oldukları için gençlerimizi tebrik ediyorum."

        Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise "Bu yıl üniversitemizde 6 bin öğrencimiz mezun oluyor. Tüm mezunlarımıza hayatlarının yeni döneminde başarılar diliyorum. Bugün aldığınız diplomalar yalnızca akademik başarınızın değil, aynı zamanda üstlendiğiniz sorumlulukların da bir göstergesidir. Bilgi, teknoloji ve yapay zekanın hızla dönüştürdüğü bu çağda, merhamet, adalet, dürüstlük ve ahlak gibi evrensel değerleri daima rehber edinin. Bilginizi üretime, emeğinizi faydaya dönüştürün." dedi.

        Mezuniyet sevincini yaşayan öğrencilerin başarılarında ailelerin katkısının büyük olduğunu dile getiren Şevli, şöyle devam etti:

        "Değerli aileler, bugün burada yaşadığımız gururun ve mutluluğun en önemli ortaklarından biri sizlersiniz. Bu alandaki her bir mezunun başarısında gösterdiğiniz sabrın, yaptığınız fedakarlıkların ve verdiğiniz desteğin büyük payı bulunmaktadır. Eğitim yolculukları boyunca evlatlarınızın yanında oldunuz, onların hayallerine inandınız ve karşılaştıkları zorluklarda en büyük güç kaynağı oldunuz."

        Konuşmaların ardından dereceye girerek öğrencilere ödül ve plaketlerinin takdim edildiği törene, Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Turgay Şişman, Dışişleri Bakanlığı Van Temsilcisi Büyükelçi Emre Zeki Karagöl, AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas, akademisyenler ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'a yönelik saldırıları iptal ettim
        Trump: İran'a yönelik saldırıları iptal ettim
        Troya 221 eserler Kolezyum'da
        Troya 221 eserler Kolezyum'da
        Pentagon'da "tehlikeli madde alarmı"
        Pentagon'da "tehlikeli madde alarmı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 11 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Haziran 2026 haberleri
        Guirassy'nin menajerinden flaş açıklama!
        Guirassy'nin menajerinden flaş açıklama!
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Fenerbahçe'den Nathan Ake hamlesi!
        Fenerbahçe'den Nathan Ake hamlesi!
        Mourinho resmen Real Madrid'de!
        Mourinho resmen Real Madrid'de!
        Araç muayene istasyonda darp sonucu ölen polisle ilgili dava başladı!
        Araç muayene istasyonda darp sonucu ölen polisle ilgili dava başladı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Tribünler artık zenginlerin
        Tribünler artık zenginlerin
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        "Kendimi affettim"
        "Kendimi affettim"
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Burası bir huzurevi değil!
        Burası bir huzurevi değil!

        Benzer Haberler

        Başkan Memet Aslan: "Üretim ve istihdamı artıracak projeler üzerinde çalışı...
        Başkan Memet Aslan: "Üretim ve istihdamı artıracak projeler üzerinde çalışı...
        Van'da Türkiye-Azerbaycan kardeşlik programı düzenlendi
        Van'da Türkiye-Azerbaycan kardeşlik programı düzenlendi
        Van YYÜ'den "Üniversite-Köy Buluşmaları" programı
        Van YYÜ'den "Üniversite-Köy Buluşmaları" programı
        Başkonsolos Aliyev: "Azerbaycan toprak bütünlüğünü tam anlamıyla sağlamıştı...
        Başkonsolos Aliyev: "Azerbaycan toprak bütünlüğünü tam anlamıyla sağlamıştı...
        VEDAŞ'tan şebeke güvenliği için bakım-onarım çalışmaları devam ediyor
        VEDAŞ'tan şebeke güvenliği için bakım-onarım çalışmaları devam ediyor
        Van'da 100 Aile Destek Merkezinde hazırlanan ürünler sergilendi
        Van'da 100 Aile Destek Merkezinde hazırlanan ürünler sergilendi