Van'da 10 kilo 260 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Van'ın Tuşba ilçesinde 10 kilo 260 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Van'ın Tuşba ilçesinde 10 kilo 260 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Havacılık Şubesi ekipleri, tespit ettikleri adrese 24 Haziran'da operasyon düzenledi.
Operasyonda, 11 paket halinde 10 kilo 260 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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