Van'da 11 kilo 958 gram esrar ele geçirildi

Bu kapsamda Başkale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Koçdağı Mahallesi'nde yapılan operasyonda 11 kilo 958 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

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