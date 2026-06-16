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        Van'da 291 kilogram uyuşturucu ele geçirilen operasyonun görüntüleri paylaşıldı

        Van'da 3 gün önce sınır hattında yaklaşık 291 kilogram esrar ele geçirilen operasyonun görüntüleri paylaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 10:30 Güncelleme:
        Van'da 291 kilogram uyuşturucu ele geçirilen operasyonun görüntüleri paylaşıldı

        Van'da 3 gün önce sınır hattında yaklaşık 291 kilogram esrar ele geçirilen operasyonun görüntüleri paylaşıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat ekipleri, İran sınırından uyuşturucu madde getirildiğini tespit etti.

        Bunun üzerine Başkale Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla 6. Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri koordinesinde Sualtı Mahallesi'ndeki İran sınır hattında operasyon düzenlendi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı, Başkale Jandarma Komando Taburu ve 6. Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerinin jandarma insansız hava aracı desteğiyle gerçekleştirdiği operasyonda 15 çuvalda 237 paket halinde yaklaşık 291 kilogram esrar ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan İran uyruklu K.Z, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Kentte 3 gün önce gerçekleştirilen operasyonun görüntülerinde ekiplerin operasyon bölgesine hareket etmesi, insansız hava aracı ile bölgenin kontrol edilmesi, uyuşturucunun ele geçirildiği anlar ile şüphelinin adliyeye sevk edilmesi yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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