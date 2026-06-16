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        Vanspor FK, Ozan Can Kökçü'yü kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK, Beşiktaş'ın milli futbolcusu Orkun Kökçü'nün ağabeyi Ozan Can Kökçü'yü transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 09:45 Güncelleme:
        Vanspor FK, Ozan Can Kökçü'yü kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK, Beşiktaş'ın milli futbolcusu Orkun Kökçü'nün ağabeyi Ozan Can Kökçü'yü transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Hollanda ekibi FC Volendam forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Kulübümüz, Hollanda ekibi FC Volendam forması giyen profesyonel futbolcu Ozan Can Kökçü ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Orta saha bölgesinde görev yapan Kökçü'nün kulübümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, kendisine Vanspor forması altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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