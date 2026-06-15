Van'ın doğal güzelliklerinden Keşiş Gölü doğaseverleri ağırlıyor

Van'ın Gürpınar ilçesinde Erek Dağı eteklerinde bulunan ve çevresi sarı çiçeklerle bezenen 2 bin 500 rakımlı Keşiş Gölü, bugünlerde doğaseverlere ev sahipliği yapıyor.



İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan göl, yeşilin, mavinin ve sarının buluştuğu eşsiz manzarasıyla ilgi görüyor.



Çok sayıda kuş ve canlı türünün barındığı Keşiş Gölü ve çevresindeki doğal güzellikler, kent yaşamının yoğunluğundan ve iş hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenlere doğayla iç içe vakit geçirme olanağı sunuyor.



Doğaseverlerden Murat Karakoç, Keşiş Gölü'nün huzur veren bir atmosfere sahip olduğunu söyledi.



Doğayla iç içe güzel vakit geçirdiklerini belirten Karakoç, "Burası yaklaşık 2 bin 700 yıllık Urartu mirasının izlerini taşıyan bir bölge. Böylesine köklü bir tarihin muhteşem bir doğayla birleşmesi büyüleyici. Sarı çiçeklerin kokusu ve gölün sakinliği insanı dinlendiriyor. Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen herkes için burası adeta bir sığınak." dedi.

