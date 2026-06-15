Van'daki Kızılmeydan Yaylası düğün çiçekleriyle renklendi

Van'ın Gürpınar ilçesinde bulunan Kızılmeydan Yaylası, düğün çiçeklerinin açmasıyla sarı renge büründü.



İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Yoldüştü Mahallesi sınırlarında yer alan 2 bin 700 rakımlı Kızılmeydan Yaylası, bugünlerde doğaseverlere eşsiz manzaralar sunuyor.



Haziran ayının ortalarında halen yüksek kesimlerde kışın izlerinin görüldüğü yayla, yeni açan düğün çiçekleriyle renklendi.



Yeşilin her tonunun görülebildiği yaylada açan sarı renkli çiçekler, seyrine doyum olmayan manzara oluşturdu.



Bir yanda sarı çiçeklerle bezeli yayla, bir yanda da zirvelerinde kar örtüsü duran dağlar, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor.

