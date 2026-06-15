Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Van'daki Kızılmeydan Yaylası düğün çiçekleriyle renklendi

        Van'daki Kızılmeydan Yaylası düğün çiçekleriyle renklendi

        Van'ın Gürpınar ilçesinde bulunan Kızılmeydan Yaylası, düğün çiçeklerinin açmasıyla sarı renge büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 14:39 Güncelleme:
        Van'daki Kızılmeydan Yaylası düğün çiçekleriyle renklendi

        Van'ın Gürpınar ilçesinde bulunan Kızılmeydan Yaylası, düğün çiçeklerinin açmasıyla sarı renge büründü.

        İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Yoldüştü Mahallesi sınırlarında yer alan 2 bin 700 rakımlı Kızılmeydan Yaylası, bugünlerde doğaseverlere eşsiz manzaralar sunuyor.

        Haziran ayının ortalarında halen yüksek kesimlerde kışın izlerinin görüldüğü yayla, yeni açan düğün çiçekleriyle renklendi.

        Yeşilin her tonunun görülebildiği yaylada açan sarı renkli çiçekler, seyrine doyum olmayan manzara oluşturdu.

        Bir yanda sarı çiçeklerle bezeli yayla, bir yanda da zirvelerinde kar örtüsü duran dağlar, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Diplomasinin kalbi Türkiye'de atıyor"
        "Diplomasinin kalbi Türkiye'de atıyor"
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        CHP'de grup toplantısı yapılmayacak
        17 milyonluk uyuşturucu davasında İngiliz 2 sanıktan biri tahliye oldu
        17 milyonluk uyuşturucu davasında İngiliz 2 sanıktan biri tahliye oldu
        Beşiktaş’tan kontenjana U23 hamleleri
        Beşiktaş’tan kontenjana U23 hamleleri
        Vance: İmza törenine Kalibaf ve Arakçi katılacak
        Vance: İmza törenine Kalibaf ve Arakçi katılacak
        Düğünde açılan ateş canından etti! Balkonda gelen ölüm!
        Düğünde açılan ateş canından etti! Balkonda gelen ölüm!
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        Tarkan'dan Milli Takım'a destek
        Tarkan'dan Milli Takım'a destek
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        Cesetsiz cinayet davası! 9 yıldır kayıp olan Osman için dava açıldı!
        Cesetsiz cinayet davası! 9 yıldır kayıp olan Osman için dava açıldı!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        İki akraba aile silaha sarıldı... Kanlı arazi!
        İki akraba aile silaha sarıldı... Kanlı arazi!
        Brent petrol sert düştü
        Brent petrol sert düştü
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Tarihi dokusu korundu... Haydarpaşa Garı yenilendi
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        Okul saldırısında 10 kişinin faili, 32 kez rehberlik servisine gitmiş!
        "Burası otel değil, ev"
        "Burası otel değil, ev"
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        Yerli araçların payı yükselişe geçti
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Van'da "Türkiye-İran İş Birliği Forumu" düzenlendi
        Van'da "Türkiye-İran İş Birliği Forumu" düzenlendi
        Van ve Muş'ta Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Van ve Muş'ta Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Van'da bu kez kar değil polen yağdı Van'da çevreyi beyaza bürüyen polenler...
        Van'da bu kez kar değil polen yağdı Van'da çevreyi beyaza bürüyen polenler...
        Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerine yoğun ilgi
        Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerine yoğun ilgi
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Van'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Van'da konuştu:
        Van'da yağmur sonrası çifte gökkuşağı şöleni
        Van'da yağmur sonrası çifte gökkuşağı şöleni