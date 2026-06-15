Van'da tutuklu ve hükümlülerin yaptığı ürünler sergilendi

Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlülerin yaptığı resim, süs eşyaları ve tabloların yer aldığı sergi açıldı.



Hükümlü ve tutukluların rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlamak, gelişimlerini desteklemek ve topluma yeniden kazandırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bir yıl boyunca yapılan ürünler, "Duvarların Ötesinde Sanat Sergisi"yle beğeniye sunuldu.



İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi'nde düzenlenen serginin açılışına katılan Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun'un asli amacının hükümlülerin ıslahı ve topluma sağlıklı bireyler olarak kazandırılması olduğunu söyledi.



Bu kapsamda tutuklu ve hükümlülerin yaptığı eserlerin yer aldığı sergilerin açıldığını ifade eden Kara, "Adalet Bakanlığımızca yalnızca ülkemiz sınırları içinde değil, tüm dünyaya ışık tutacak, örnek teşkil edecek projeler ve programlar yapılmaktadır. Bu kapsamda uluslararası alanda hükümlülerimizin ıslahı için yapılan çalışmalar ödüller kazanmıştır. Devletimizin ve hükümetimizin her alanda olduğu gibi Adalet Bakanlığı hizmetlerinde de asli unsur insan ve insan onurudur." diye konuştu.



Tutuklu ve hükümlülerin mesleki eğitimi ve ahlaki gelişimlerine yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getiren Kara, "Kurumlarımızda barındırılan hükümlü ve tutuklularımız da bu ülkenin birer bireyi olarak bizlere emanettir. Onların hem mesleki hem eğitsel hem de ahlaki gelişimleri bizim için çok kıymetlidir." dedi.



Sergide 13 alanda 209 eserin yer aldığını anlatan Kara, şöyle devam etti:



"Ürünlerin hepsi hükümlülerimizin el emeği, göz nurudur. Öğretmenlerimiz ile kurumumuzda çalışan personellerimiz de her zaman onlara destek olmuşlardır. Buradaki serginin bir diğer amacı da ürünlerin satışa sunulmuş olmasıdır. Buradan elde edilen gelir iş yurtlarımızın hesaplarına yatırılacak ve hükümlülerimizin eğitimi, ıslahı için kullanılacaktır."



20 Haziran'a kadar sürecek serginin açılışına 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Çelik, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Van Baro Başkanı Sinan Özaraz, savcılar ve cezaevi çalışanları ile adliye personeli katıldı.







