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        Van'da 3 yeni halk plajı için çalışmalar sürüyor

        Van'da Büyükşehir Belediyesince 3 yeni halk plajı için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 15:08 Güncelleme:
        Van'da 3 yeni halk plajı için çalışmalar sürüyor

        Van'da Büyükşehir Belediyesince 3 yeni halk plajı için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tuşba ilçesindeki Ayanıs ve Mollakasım mahallelerinde Van Gölü kıyısında yürütülen çalışmalar kapsamında 3 halk plajının yapımı sürdürülüyor.

        Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca yürütülen projeler kapsamında soyunma kabinleri, duş alanları, tuvaletler, mescitler ve bebek bakım odaları inşa ediliyor.

        Çalışmaları yerinde inceleyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Muhammed Baytin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Balcı, projelerin en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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