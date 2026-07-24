Van'da 42 bin 832 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Van'ın Başkale ve Gürpınar ilçelerinde düzenlenen yol kontrol ve arama faaliyetlerinde 42 bin 832 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Giriş: 24.07.2026 - 14:31 Güncelleme:
Van'ın Başkale ve Gürpınar ilçelerinde düzenlenen yol kontrol ve arama faaliyetlerinde 42 bin 832 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22-24 Temmuz'da Başkale ve Gürpınar ilçelerinde yol kontrolü ve arama faaliyetleri gerçekleştirildi.
Çalışmalarda 42 bin 832 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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