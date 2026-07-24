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        Van'da 42 bin 832 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Van'ın Başkale ve Gürpınar ilçelerinde düzenlenen yol kontrol ve arama faaliyetlerinde 42 bin 832 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 14:31 Güncelleme:
        Van'da 42 bin 832 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Van'ın Başkale ve Gürpınar ilçelerinde düzenlenen yol kontrol ve arama faaliyetlerinde 42 bin 832 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 22-24 Temmuz'da Başkale ve Gürpınar ilçelerinde yol kontrolü ve arama faaliyetleri gerçekleştirildi.


        Çalışmalarda 42 bin 832 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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