Van'da "6. Bal Yuvarlama Yarışması" düzenlendi

Van'ın Çatak ilçesinde Alandeşt Festivali kapsamında "6. Bal Yuvarlama Yarışması" düzenlendi.



Kent merkezine yaklaşık 140 kilometre uzaklıktaki Konalga Mahallesi sınırlarında bulunan 2 bin 800 rakımlı Alandeşt Yaylası'nda gerçekleştirilen festivale çok sayıda vatandaş katıldı.



Kurulan çadırlarda geceyi geçiren katılımcılar, yöresel sanatçıların seslendirdiği türküler eşliğinde halay çekti, voleybol oynadı ve paraşüt gösterisini izledi.



Van Arıcılar Birliği de arıcıların bal üretimi sürecinde doğada verdiği zorlu mücadeleye dikkati çekmek amacıyla "Bal Yuvarlama Yarışması" düzenledi.





Yarışmaya katılan yaklaşık 30 kişi, arıcı kıyafetleri giyerek tepeden bırakılan 5 kilogramlık bal kutusunu yakalayabilmek için mücadele etti.



Bazı yarışmacıların düşerek hafif yaralandığı yarışmada, bal kutusunu yakalayan Arda Kamaç'a yarım altın hediye edildi.



- "Bu yıl yarışmamızın altıncısını düzenledik"



Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, gazetecilere, Van balının hak ettiği değeri görmesi, tanıtılması ve daha geniş kitlelere ulaşması için çaba gösterdiklerini söyledi.



Arıcıların doğayla iç içe yaşadığını belirten Tandoğan, "Arıcılar, doğada sürekli bir mücadele veriyor. Buradaki amacımız da bu emeği yansıtmaktır. Bu yıl yarışmamızın altıncısını düzenledik. Festivalin Van ve Çatak balının tanıtımına önemli katkı sunacağını umut ediyorum. Yarışmaya katılan yaklaşık 30 genç arıcı büyük bir azim gösterdi." diye konuştu.



Yarışmaya katılan Kübra Kaya ise uzun süredir arıcılıkla uğraştığını ifade etti.



Van balını dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını belirten Kaya, "Festivalde güzel vakit geçirdik, eğlendik. Devam etmesini istiyoruz. Arıcılığı severek yapıyoruz. Uzun zamandır bu işle uğraşıyoruz." dedi.



Arıcılık yapan Rukiye Elesan da "Dededen toruna aynı işi yapıyoruz. Festivalimiz renkli görüntülere sahne oldu. Çok eğlendik. Festivale herkesi davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

