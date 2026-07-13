Van'da balıkçılar teknelerini av sezonuna hazırlıyor

NEVZAT UMUT UZEL - Van Gölü'nde yaşayan inci kefallerinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla uygulanan av yasağı döneminde teknelerini kıyıya çeken balıkçılar, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.



Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara akın ederek yumurtalarını bırakan inci kefallerinin korunması için başlatılan av yasağı devam ediyor.



Yasak döneminde kıyıya çektikleri teknelerinin paslanan yerlerini temizleyip boyayan, yıpranan bölümlerini onaran balıkçılar, eskiyen ağlarını da yenileyerek yasağın sona ermesini bekliyor.



15 Temmuz'da "vira bismillah" diyerek Van Gölü'ne açılmayı planlayan balıkçılar, bereketli bir sezon geçirmeyi ümit ediyor.



- "Teknelerin yüzde 80'i hemen hemen hazır"



Balıkçı Abdullah Avcı, AA muhabirine, av yasağının başlamasıyla teknelerini kıyıya çekerek balıkların üreme döneminin bitmesini beklemeye başladıklarını söyledi.



Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden Avcı, "Tekneler hangi limana bağlıysa orada karaya çıkartarak bakımlarını yapıyoruz. Bu süreçte pervane, motor ve geminin boyasını hallediyoruz. Aynı zamanda balıkçı arkadaşlar o sırada eksik ağlarını tamamlıyor. Sezona hazırlıkları gerçekleştiriyoruz. Yoğun bir sürecimiz oluyor." dedi.



Av sezonunun açılmasıyla 'vira bismillah' diyeceklerini belirten Avcı, "Teknelerin yüzde 80'i hemen hemen hazır, önümüzde birkaç gün var. Bu süreç içinde eksiklerimizi tamamlayacağız. İnşallah beklentimizi karşılayacak bir sezon olur." diye konuştu.



Edremit limanında hazırlıklarını sürdüren balıkçı Hakan Akdeniz ise "Yaklaşık 15 yıldır babamla beraber çalışıyorum. Teknemizi karaya çıkardık ve bakıma aldık. Bakımdan sonra inşallah sezona başlayacağız. Bu sene bereketli bir sezon bekliyoruz. Burada yaklaşık 8 tekne var. Her balıkçı sırayla teknelerinin bakımlarını yaptı, en son sıra bana kaldı. Burada bakımları balıkçı arkadaşlarla birlikte yapıyoruz. İnşallah ayın 15'inden sonra ağlarımızı 'vira bismillah' diyerek atacağız." ifadelerini kullandı.



