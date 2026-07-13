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        Van Kültür Yolu Festivali etkinliklerle sürüyor

        Van'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında kültür-sanat etkinlikleri, geleneksel sanat atölyeleri ve çocuk aktiviteleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 10:54 Güncelleme:
        Van Kültür Yolu Festivali etkinliklerle sürüyor

        Van'da Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında kültür-sanat etkinlikleri, geleneksel sanat atölyeleri ve çocuk aktiviteleri gerçekleştirildi.

        Van Müzesi'nde festival süresince ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek "Yaşayan Miras: Van Sergisi" ile "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi, festivalin ikinci gününde de ilgi gördü.

        Van'ın kültürel birikimini ve Osmanlı'nın köklü mirasını yansıtan sergiler, ziyaretçilere zengin bir kültür yolculuğu yaşatıyor. Geçmişin izlerini taşıyan eserler, sanatseverlere etkileyici deneyimler sunuyor.

        Festival kapsamında düzenlenen Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri, geleneksel sanatların ustalarını ve üretim süreçlerini izleyicilerle buluşturdu.

        Ustaların yaşam hikayelerini ve üretim süreçlerini konu alan gösterimler de kültürel mirasın yaşayan yönünü farklı örneklerle ele aldı.

        Müzede gerçekleştirilen kaligrafi atölyesinde katılımcılar, güzel yazı sanatının estetik inceliklerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

        Atatürk Kültür Parkı'nda festival boyunca yer alacak Çocuk Köyü, ikinci gününde de çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

        Şişme oyun parkları, dijital oyunlar, panayır çadırları, atölye çalışmaları, geleneksel yarışmalar, Geleneksel Karagöz Atölyesi ve VR Balon Turu ile çocuklar gün boyunca farklı alanlarda eğlenme fırsatı yakaladı.

        ASELSAN Çocuk Şenliği kapsamında kurulan Tekno Macera Tırı ise çocukların bilim ve teknolojiyle buluşmasına katkı sağlamayı sürdürdü.

        İnteraktif deneyim alanları, dijital uygulamalar ve bilim gösterileriyle zenginleşen etkinliklerde çocuklar hem eğlendi hem de yeni teknolojileri yakından tanıma fırsatı buldu.

        Festival kapsamında çocuklara yönelik düzenlenen kaligrafi atölyesinde minik katılımcılar, alanında uzman eğitmen eşliğinde güzel yazı sanatını deneyimledi.

        Çeşitli uygulamalarla el becerilerini geliştiren çocuklar, aynı zamanda geleneksel sanatlarla tanıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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