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        Van'da bir evin ahır, odunluk ve samanlığında çıkan yangın söndürüldü

        Van'ın Gevaş ilçesinde bir evin ahır, odunluk ve samanlığında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2026 - 19:59 Güncelleme:
        Van'da bir evin ahır, odunluk ve samanlığında çıkan yangın söndürüldü

        Van'ın Gevaş ilçesinde bir evin ahır, odunluk ve samanlığında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Göründü Mahallesi'nde bir evin ahır, odunluk ve samanlığında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı İpekyolu ve Edremit Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına 3 itfaiye aracı, 2 su tankeri, kepçe ve 13 personelle müdahale etti.

        Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Yangında odunluk, ahır, samanlık, 2 tandır evi, kümes, kiler ve iş makinesi garajı zarar gördü.

        Müdahale sırasında dumandan etkilenen 3 itfaiye personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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