Van'da cadde ve refüjler çiçeklerle süsleniyor
Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki cadde ve refüjleri sardunya çiçeğiyle süslüyor.
Giriş: 23.06.2026 - 17:17 Güncelleme:
Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki cadde ve refüjleri sardunya çiçeğiyle süslüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent estetiğini artırmak ve daha yeşil bir şehir görünüm oluşturmak amacıyla cadde ve refüjlere 20 bin sardunya çiçeği dikildi.
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, belediyeye ait seralarda özenle yetiştirilen sardunya çiçeklerini kentin farklı noktalarında toprakla buluşturdu.
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