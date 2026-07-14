Van'da çaya düşen kişi hayatını kaybetti

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çaya düşen 49 yaşındaki Nihat Yaşa yaşamını yitirdi. Müküs Çayı'nı besleyen su kaynağının başında gezintiye çıkan Yaşa, dengesini kaybederek suya düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, vatandaşların da desteğiyle Yaşa'nın cenazesini, düştüğü yerin 4 kilometre uzağından sudan çıkardı. Cenaze, otopsi için Bahçesaray Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.