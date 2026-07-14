Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Van'da "Yaz Coşkusu Projesi" ile öğrenciler geleneksel oyunlarla buluşacak

        Van'da "Yaz Coşkusu Projesi" ile öğrenciler geleneksel oyunlarla buluşacak

        Van'da, İpekyolu Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen "Yaz Coşkusu Projesi" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 16:00 Güncelleme:
        Van'da "Yaz Coşkusu Projesi" ile öğrenciler geleneksel oyunlarla buluşacak

        Van'da, İpekyolu Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen "Yaz Coşkusu Projesi" başladı.

        Proje kapsamında, 6-13 yaş grubundaki 1000'den fazla öğrenci yaz tatilini okullarda düzenlenen kurs ve etkinliklerle değerlendirecek.


        Geleneksel sokak oyunları, zeka oyunları ve drama eğitimlerinin yer aldığı projede öğrenciler hem eğlenecek hem de sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak.

        40 öğretmenin görev aldığı ve dört farklı branşı kapsayan projenin açılış programı Vankulu Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.

        Programda konuşan İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Yeşilova, projeyle çocukların yaz tatilini verimli ve mutlu bir şekilde geçirmelerini hedeflediklerini belirtti.

        Projeyi bu yıl ikinci kez düzenlediklerini ifade eden Yeşilova, şunları kaydetti:


        "Tek amacımız öğrencilerimizin mutlu olması. Sizlerin bugün oynadığı oyunlarla bizim çocukluğumuzda oynadığımız oyunlar birbirinden çok farklı. Sizleri biraz geçmişe götürerek babalarınızın ve dedelerinizin oynadığı oyunlarla tanıştırmak istiyoruz. Burada yeni arkadaşlıklar kuracak, güzel dostluklar edineceksiniz."

        Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Arif Yılmaz da spor ve sanatın çocukların gelişimindeki önemine dikkat çekerek, "Sporun ve sanatın olmadığı yerde gelişimden söz edemeyiz. Amacımız, çocuklarımızın yaz boyunca hem eğlenceli etkinliklerle keyifli vakit geçirmeleri hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamalarıdır. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Proje Koordinatörü Volkan Turan ise geçen yıl dört okulda başlatılan projenin bu yıl 10 okula yayıldığını belirterek, "Önümüzdeki yıllarda daha da genişleyerek devam etmesini umut ediyoruz. Tüm odağımız öğrencilerimiz. Çocuklarımız babalarının oynadığı geleneksel oyunlarla tanışacak, kültürümüzün önemli bir parçasını deneyimleyecek. Yaz tatilini en güzel şekilde geçirmelerini hedefliyoruz. Projemizin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        Özel'den çağrı heyeti başvurusu
        Altında sert yükseliş
        Altında sert yükseliş
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        Fed'den iddialı enflasyon açıklaması
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        AK Parti'den 18 maddelik çocuk paketi: İşte teklifin tüm detayları
        Beşiktaş, Trossard'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Trossard'ı KAP'a bildirdi!
        İstanbul'da romantik bir buluşmanın bedeli 9200 TL
        İstanbul'da romantik bir buluşmanın bedeli 9200 TL
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Okan Buruk'tan transfer sözleri!
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na çağrı
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na çağrı
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        "Vurgun" şakası yeniden gündemde
        xAI gaz türbinleri kirlilik yayıyor!
        xAI gaz türbinleri kirlilik yayıyor!
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Gözaltına alınan Nihat Kahveci serbest bırakıldı
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        Dünyayı bekleyen yeni tehlike: Petrol değil, motorin krizi kapıda
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        "128 milyon Euro borcu 53'e düşürdük!"
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        ABD-İran hattında tansiyon yükseldi
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        Gözaltı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        AHBAP soruşturmasında 2'nci dalga
        Hande Erçel tatilde
        Hande Erçel tatilde
        Yıllar sonra sahneye döndü
        Yıllar sonra sahneye döndü
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor!
        Yeni trend: Gizli seyahat
        Yeni trend: Gizli seyahat

        Benzer Haberler

        Erciş'te akraba aileler arasında arazi kavgası: 8 yaralı
        Erciş'te akraba aileler arasında arazi kavgası: 8 yaralı
        Başkale'de lavanta tarlası ilgi odağı oldu
        Başkale'de lavanta tarlası ilgi odağı oldu
        Prof. Dr. Adnan Çevik: "Savaşı tablolarla değil, bizzat içindeymişçesine ya...
        Prof. Dr. Adnan Çevik: "Savaşı tablolarla değil, bizzat içindeymişçesine ya...
        VEDAŞ, enerji altyapısını güçlendiren yatırım çalışmalarını sürdürüyor
        VEDAŞ, enerji altyapısını güçlendiren yatırım çalışmalarını sürdürüyor
        Van'da mavi bayraklı sahilde 'siyah' alarm
        Van'da mavi bayraklı sahilde 'siyah' alarm
        Van'da belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
        Van'da belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi