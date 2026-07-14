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        Van'da belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

        Van Büyükşehir Belediyesi personeline "temel iş sağlığı ve güvenliği" eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 11:46 Güncelleme:
        Van'da belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

        Van Büyükşehir Belediyesi personeline "temel iş sağlığı ve güvenliği" eğitimi verildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile BELVAN koordinasyonunda belediye personeline yönelik Belediye Encümen Toplantı Salonu'nda 2 gün süren program düzenlendi.

        Personele, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Senar Kaya ile iş sağlığı ve güvenliği koordinatörü Nazlı Topaloğlu tarafından eğitim verildi.

        Çalışanlar, ilgili mevzuat, yönetmelikler, iş yeri uygulamaları, ilk yardım bilgileri ve kişisel koruyucu donanımlar gibi önemli konularda bilgilendirildi.

        Eğitimlerde uzmanlar, katılımcılara iş kazaları, meslek hastalıkları, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, hastalıklardan korunma yolları ve güvenli çalışma ortamları hakkında bilgi verdi.

        Eğitim sonunda çalışanlara yazılı sınav uygulandı.

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