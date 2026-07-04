Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Van'da çobanları silahla tehdit ederek 800 küçükbaş hayvanı yağmalayan 4 şüpheli yakalandı

        Van'da çobanları silahla tehdit ederek 800 küçükbaş hayvanı yağmalayan 4 şüpheli yakalandı

        Van'ın Tuşba ilçesinde çobanları silahla tehdit ederek 800 küçükbaş hayvanı yağmalayan 4 şüpheli, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 09:40 Güncelleme:
        Van'da çobanları silahla tehdit ederek 800 küçükbaş hayvanı yağmalayan 4 şüpheli yakalandı

        Van'ın Tuşba ilçesinde çobanları silahla tehdit ederek 800 küçükbaş hayvanı yağmalayan 4 şüpheli, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

        İlçede 800 küçükbaş hayvanın yağmalandığı ihbarının yapılması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.


        Jandarma insansız hava aracı desteğiyle arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, küçükbaş hayvanların yerini belirledi. Bulundukları yerden alınan küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi.

        Çobanları silahla tehdit ederek hayvanları yağmalayan 4 şüpheli, Van Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.

        Operasyonda çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'daki tarihi zirveye sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi zirveye sayılı günler kaldı
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        G.Saray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        G.Saray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        ABD'de 250. yıl kutlamaları: Trump'tan "komünist tehdit" uyarısı
        ABD'de 250. yıl kutlamaları: Trump'tan "komünist tehdit" uyarısı
        "Meydan okumaya geldim"
        "Meydan okumaya geldim"
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        Önce silahla vurdular... Ölmeden önce dövdüler!
        Önce silahla vurdular... Ölmeden önce dövdüler!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!
        Yaşlı adam uyuyordu... İzmir'de ayı vahşeti!
        Yaşlı adam uyuyordu... İzmir'de ayı vahşeti!
        Backrooms sonrası izlenecek 10 film!
        Backrooms sonrası izlenecek 10 film!
        İspanya'nın 10 gizli hazinesi!
        İspanya'nın 10 gizli hazinesi!
        İstanbul Valiliği ve AKOM'dan kritik uyarı! Batıda doğuda yağış var!
        İstanbul Valiliği ve AKOM'dan kritik uyarı! Batıda doğuda yağış var!
        Tekirdağ'da apartmanda patlama: 2 ölü, 5 yaralı
        Tekirdağ'da apartmanda patlama: 2 ölü, 5 yaralı
        Sertab Erener Bodrum koylarında
        Sertab Erener Bodrum koylarında
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif
        Emekli işçiye prim iadesi yapılır mı?
        Emekli işçiye prim iadesi yapılır mı?
        Trump Grönland'ı ele geçirmekten vazgeçti
        Trump Grönland'ı ele geçirmekten vazgeçti

        Benzer Haberler

        Milyonlarca inci kefali yavrusu Van Gölü'ne dönmeye başladı
        Milyonlarca inci kefali yavrusu Van Gölü'ne dönmeye başladı
        Van Büyükşehir Belediyesi kurduğu GES ile yılda 900 milyon lira tasarruf ed...
        Van Büyükşehir Belediyesi kurduğu GES ile yılda 900 milyon lira tasarruf ed...
        Van'da trafik kazası: 1 yaralı
        Van'da trafik kazası: 1 yaralı
        Van'da koruyucu aileler gezi etkinliğinde buluştu
        Van'da koruyucu aileler gezi etkinliğinde buluştu
        Kadın girişimci, devlet desteğiyle kurduğu serayla ilçenin tek çilek üretic...
        Kadın girişimci, devlet desteğiyle kurduğu serayla ilçenin tek çilek üretic...
        Yağışlarla yeniden dolan Akgöl'ü paraşüt gösterisiyle tanıttılar
        Yağışlarla yeniden dolan Akgöl'ü paraşüt gösterisiyle tanıttılar