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        Van'da debisi yükselen akarsular ile çiçeklerle bezenen yaylalar görsel şölen sunuyor

        Van'ın Gürpınar ilçesinde, karların erimesi sonucu debisi yükselen akarsular ile çiçeklerle renklenen yaylalar görsel şölen oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 10:14 Güncelleme:
        Van'da debisi yükselen akarsular ile çiçeklerle bezenen yaylalar görsel şölen sunuyor

        Van'ın Gürpınar ilçesinde, karların erimesi sonucu debisi yükselen akarsular ile çiçeklerle renklenen yaylalar görsel şölen oluşturdu.

        Yüksek rakımlı yaylaları, zengin florası ve su kaynaklarıyla öne çıkan ilçenin Norduz bölgesi, haziran ayının son günlerinde kış ve bahar manzaralarını bir arada sunuyor.

        Çetin geçen kışın ardından dağların zirvelerinde varlığını sürdüren kar kütlelerinin erimesi, vadi boyunca uzanan akarsuların debisini yükseltti.

        Kar örtüsünün kalkmasıyla yeşeren araziler ve rengarenk açan çiçeklerin, coşkulu akan akarsularla bütünleşerek oluşturduğu manzara dron ile görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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