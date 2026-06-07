Van'da "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği düzenlendi

Van'da, kahvaltı kültürünün tanıtılması amacıyla "Dünya Kahvaltı Günü" etkinliği yapıldı.



Yeni sahil yolunda bulunan alanda Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ve Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığının katkılarıyla düzenlenen etkinliğe, kent merkezi ve ilçelerden çok sayıda kişi katıldı.



Alandaki görevliler tarafından katılımcılara Van kahvaltısında yer alan otlu peynir, murtuğa, kavut, cacık, süt kaymağı ve bal gibi ürünler ikram edildi.



Katılımcılar, alana kurulan masalarda kahvaltı yaparak "Dünya Kahvaltı Günü"nü kutladı.



Programda konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van'da, asırlık bir geleneği tüm dünya ile aynı anda paylaşmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.



Van kahvaltısının Dışişleri Bakanlığının öncülüğünde, dünyanın dört bir yanındaki büyükelçiliklerin ve temsilciliklerin vasıtasıyla küresel bir marka haline geldiğini belirten Takva, şunları kaydetti:



"Bugün etrafında toplandığımız bu muazzam sofra, sadece damaklarımızı şenlendiren bir lezzet bütünü değildir. Bu kahvaltı sofrası huzurun, kardeşliğin, paylaşmanın ve barışın sofrasıdır. Bizler bu sofrada ekmeğimizi bölerken, aslında dostluğumuzu büyütüyor, barışa olan inancımızı pekiştiriyoruz. Van kahvaltısı, tesadüflerle bir araya gelmiş bir menü değildir. Arkasında binlerce yıllık bir kültür, emek ve sadelik barındırır. Otlu peynirimizden murtuğaya, kavuttan bala kadar yaklaşık 20 tescilli ve tescil yolundaki yöresel ürünümüzle bu sofra, insanlığa sunulmuş bir mirastır. Bu mirasın gücünü, 2014 yılında tam 51 bin 793 kişinin katılımıyla kırdığımız 'Dünyanın En Kalabalık Kahvaltı Sofrası' rekoru ile tüm dünyaya ilan etmiştik."



Bugün attıkları adımlarla bu yöresel zenginliği koruma altına alarak geleceğe güvenle taşıdıklarını anlatan Takva, "Bu yılki kutlamalarımızın bizim için anlamı ve coşkusu çok daha büyük çünkü soframız, sınırları aşan çok kıymetli misafirlerimizle daha da zenginleşti. Yurt dışından çok sayıda üst düzey misafiri kentimizde ağırlamaktan, onları bu barış sofrasında misafir etmekten büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. İnanıyorum ki bugün burada kurulan bu gönül köprüleri, bölge coğrafyamızdaki ticari, kültürel ve sosyal ilişkilerin çok daha güçlü bir seviyeye ulaşmasına vesile olacaktır." diye konuştu.



Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Aslan, bugün yalnızca bir kahvaltıyı değil bir şehrin hafızasını, kültürünü ve dünyaya armağan ettiği eşsiz bir değeri konuşmak ve yaşatmak üzere bir araya geldiklerini vurguladı.



"Dünya Kahvaltı Günü"nün her yıl haziran ayının ilk pazar günü kutlandığını dile getiren Aslan, "Van Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde başlatılan çalışmalarla Van kahvaltısının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması için önemli adımlar atılmıştır. Ardından gerçekleştirilen organizasyonlar, kırılan rekorlar ve tanıtım faaliyetleri sayesinde Van kahvaltısı sadece Türkiye'nin değil dünyanın da dikkatini çekmeyi başarmıştır. Bu özel günün ortaya çıkmasına giden süreçte Van'ın katkısı ve emeği son derece kıymetlidir." ifadelerini kullandı.



Etkinliğe katılan Zerrin Tekin de "Van kahvaltısı dünya kültüründe yer edinmiş bir değer. Herkesi Van kahvaltısı yapmaya bekleriz. Çeşitleri çok fazla. İyi ki böyle bir etkinlik düzenleniyor. Van kahvaltısını dünyaya tanıtmak önemli bir şey. Umarım bu etkinlikler devam eder." dedi.



Erbil Valisi Ümid Hoşnav, Duhok Valisi Ali Tatar ve Soran Valisi Halgord Şeyh Necib'in de birer konuşma yaptığı program plaket takdimiyle sona erdi.



Programa Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan ve yönetim kurulu üyeleri, STK temsilcileri, Irak'tan gelen yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

