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        Van'da pikap ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Van'ın Çaldıran ilçesinde hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 11:48 Güncelleme:
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        Van'da pikap ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Van'ın Çaldıran ilçesinde hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        35 VK 709 plakalı hafif ticari araç ile 38 ADF 386 plakalı pikap, ilçe merkezine yakın noktadaki kavşakta çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı, cenazeler de hastanenin morguna konuldu.

        Kazanın ardından yolun ulaşıma kapanması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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