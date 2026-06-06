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        Van'da çöpten üretilen enerji 20 bin hanenin ihtiyacını karşılıyor

        YILMAZ KAZANDİOĞLU - Van Büyükşehir Belediyesi Entegre Katı Atık Tesisi'nde işlenen çöplerle yaklaşık 20 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 11:17 Güncelleme:
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        Van'da çöpten üretilen enerji 20 bin hanenin ihtiyacını karşılıyor

        YILMAZ KAZANDİOĞLU - Van Büyükşehir Belediyesi Entegre Katı Atık Tesisi'nde işlenen çöplerle yaklaşık 20 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor.


        Van Büyükşehir Belediyesi tarafından çevreyi korumak, doğaya atılan çöpten elektrik üretimi sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla kent genelinde toplanan çöpler, Özalp kara yolunda 2020'de kurulan Entegre Katı Atık Tesisi'ne getiriliyor.

        Günde ortalama 900 ton çöpün getirildiği tesiste, son teknolojik makinelerle ayrıştırılan atıklardan elde edilen biyogaz, elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

        Son teknolojiyle donatılan tesis sayesinde vahşi depolama, görüntü kirliliği ve çevreye yayılan kötü koku önlenerek, çöpten elde edilen enerjiyle yaklaşık 20 bin hane için elektrik üretiliyor.

        Van Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Katı Atık Kontrol Mühendisi Erdoğan Gül, AA muhabirine, kent merkezi ile ilçelerde toplanan çöplerin entegre katı atık tesisine getirildiğini söyledi.

        Atıkların çöp havuzuna boşaltıldıktan sonra ayrıştırıldığını belirten Gül, "Çöpler, trommel elek sayesinde organik ve inorganik atıklar olmak üzere ikiye ayrılıyor. Organik atıklarımız bantlar yardımıyla bunkerlere taşınıyor. Burada bakterilerin ihtiyacı karşılanıyor. İhtiyaçları karşılanan bakteriler metan gazı oluşturuyor." dedi.

        Bakteriler yardımıyla oluşan metan gazının elektrik motorlarına taşındığını ifade eden Gül, şunları kaydetti:

        "Metan gazı elektrik motorlarımızda döngü halinde elektrik enerjisine çevriliyor. Bu elektrik üretimi ile yaklaşık 20 bin hanemizin enerji ihtiyacını karşılamış oluyoruz. Tesiste günlük 900 tona yakın çöp bertaraf ediliyor. Ayrıca inorganik atıklarımız poşet, cam, plastikler de insan gücüyle ayrıştırılarak transfer istasyonlarına ham madde olarak gönderiliyor."

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