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        Van'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Van'ın İpekyolu ilçesinde yangın çıkan müstakil evin bazı kısımları kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 21:14 Güncelleme:
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        Van'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Van'ın İpekyolu ilçesinde yangın çıkan müstakil evin bazı kısımları kullanılamaz hale geldi.

        Karpuzalan Mahallesi'nde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında evin bazı bölümleri ile samanlık ve odunluk kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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