Van'ın Erciş ilçesinde "Erciş Arkeoloji, Tarih ve Kültürel Miras Kitabı"nın tanıtımı yapıldı.



Van Valiliği ve Erciş Kaymakamlığının destekleriyle hazırlanan kitabın lansman programı düzenlendi.



Erciş Bilim ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen program, Van Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Necmettin Karaca'nın fotoğraf sergisinin açılışıyla başladı.



Daha sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Muş Alparslan Üniversitesi'nden 16 akademisyenin yaklaşık üç yıllık çalışması sonucunda hazırladığı kitabın içeriği tanıtıldı.



Programda konuşan Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, önemli bir lansman toplantısı için bir araya geldiklerini belirtti.



Erciş'in Anadolu'nun önemli yerleşim merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Karaloğlu, şunları kaydetti:





"Erciş, binlerce yıllık geçmişiyle sadece Van Gölü havzasının değil ülkemizin de önemli kültür merkezlerinden biridir. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan ilçemiz, sahip olduğu arkeolojik değerler, tarihi yapıları, kültürel çeşitliliği ve zengin mirasıyla büyük bir birikimi bünyesinde barındırmaktadır. Bir şehrin sahip olduğu değerlerin gelecek nesillere aktarılabilmesi, bunların bilimsel yöntemlerle araştırılması, kayıt altına alınması ve toplumla paylaşılmasıyla mümkündür. Bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz bu eser Erciş'in geçmişine ışık tutan, kültürel hafızasını güçlendiren ve geleceğe bırakılan önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır."



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, Erciş'in Urartulardan Osmanlı dönemine uzanan zengin kültürel mirasının turizm için önemli bir değer oluşturduğunu söyledi.



İlçe adına önemli bir çalışmanın yürütüldüğünü dile getiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



"Çalışmanın Erciş'in Paleolitik Çağ'dan günümüze uzanan tarihsel sürecini ve çok katmanlı gelişimini bilimsel veriler ışığında inceleyerek bölgenin arkeolojik, tarihsel ve kültürel mirasına ilişkin araştırmalar için temel bir başvuru kaynağı niteliği taşıdığı kanaatindeyim. İlçenin Urartu'dan İslam uygarlıklarına uzanan kesintisiz yerleşim geçmişi ve stratejik ticaret yolları üzerindeki konumu dikkate alındığında, bölgenin yalnızca yerel bir merkez olmadığı aynı zamanda Doğu Anadolu'nun tarihsel gelişimini ve zengin taşınmaz kültürel mirasını anlamada önemli bir yere sahip olduğu bu eserde açıkça ortaya konulmuştur. Kitapta, Erciş'in değerli gazetecileri Ali Dağer ve Necmettin Karaca'nın arşivlerinden derlenen 'Dünden Bugüne Erciş'ten Kareler' başlıklı özel bir bölüm de yer almaktadır. Bu görsel koleksiyon ilçenin kaleleri, camileri, kiliseleri, mezarlıkları, kümbetleri, köprüleri, sivil mimari örnekleri ve arkeolojik alanlarını kapsamaktadır."





Çavuşoğlu, böyle bir çalışmanın hayata geçirilmesine verdikleri desteklerden dolayı Van Valisi Ozan Balcı'ya ve Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu'na teşekkür etti.



Programa, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.







