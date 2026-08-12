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        Van'da gençler yaptıkları dalışlarla gölün derinliklerini keşfediyor

        ORHAN SAĞLAM/BAHAR TANRITANIR - Van'da açılan spor akademisinde dalış eğitimi alan gençler, yaptıkları eğitim dalışlarıyla Van Gölü'nün derinliklerindeki güzellikleri yakından görme imkanı buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 11:00 Güncelleme:
        Van'da gençler yaptıkları dalışlarla gölün derinliklerini keşfediyor

        ORHAN SAĞLAM/BAHAR TANRITANIR - Van'da açılan spor akademisinde dalış eğitimi alan gençler, yaptıkları eğitim dalışlarıyla Van Gölü'nün derinliklerindeki güzellikleri yakından görme imkanı buluyor.

        Van Gölü kıyısında faaliyet yürüten spor akademisindeki kursa katılan gençler, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından yetkilendirilen eğitmenlerden dalış eğitimi alıyor.

        İlk etapta dalış ekipmanlarının kullanımı, güvenli dalış teknikleri, su altında yön bulma ve acil durum prosedürleri konusunda bilgilendirilen dalış tutkunları daha sonra Van Gölü'nün farklı noktalarında eğitim dalışı yapıyor.

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        Öğrendiklerini suyun altında uygulama imkanı bulan kursiyerler, gölün derinliklerindeki mikrobiyalitleri, inci kefallerinin yaşam alanlarını ve tarihi kalıntıları da inceleyerek farklı bir deneyim yaşıyor.

        Dalış eğitmeni Kadir Erekinci, AA muhabirine, yıllardır farklı yaş gruplarından kursiyerlere dalış eğitimi verdiğini söyledi.

        Bu sayede hem Van Gölü'nde dalış turizminin gelişmesine hem de kentin tanıtımına katkı sunduğunu belirten Erekinci, şöyle konuştu:

        "Çocuklar, çoğu yerde malzeme ve ekipmanlara ulaşamazken biz burada birçok gencimize ve çocuğumuza malzemeyi kullandırarak suyun altındaki güzellikleri tanıtıyoruz, Van Gölü'nün güzelliklerini korumamız gerektiğini anlatıyoruz. Öğrencilerimiz dalış yaptıkları sırada gölün zeminindeki çöpleri de toplayarak bu bilinci kazanıyor. Göl hepimizin ve bu değere sahip çıkmamız lazım. Burada tanıtım amaçlı başladığımız için yıllık öğrenci sayımız 40'ı buluyor."

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        Van Gölü'ndeki görüş mesafesinin denizlere göre daha düşük olduğunu belirten Erekinci, "Denizlerimizde bazı yerlerde 30 metrelik görüşler olurken burada 3 metreyi yakaladığımız zaman 'çok iyi görüş' ifadesini kullanıyoruz. Bu da burada eğitim alanlar için ekstra avantaj oluyor. Van Gölü dalış için önemli bir eğitim alanı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu aracılığıyla bu hizmeti sunuyoruz. 2013 yılından bu yana 600 civarında öğrenci yetiştirdim. Van Gölü, uçsuz, bucaksız bir deniz. Batıdan gelen gruplar bizimle iletişime geçiyor. Biz de hem onlara hem de öğrencilerimize eğitim ve turizm konusunda yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

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        - "Suyun altı bambaşka bir dünya"

        Gölde dalış yapan Nazlı Kumuk ise yaklaşık bir yıl önce bu sporla tanıştığını belirtti.

        Van Gölü'ne dalış yapmanın farklı bir deneyim olduğunu dile getiren Kumuk, "Suyun altı bambaşka bir dünya. Dışarıda yaşadıklarımızı bir kenara bırakıp suyun altına o şekilde iniyoruz. Dalışı heyecanlı ve nefes kesen bir deneyim olarak tanımlayabilirim." dedi.

        Kursiyerlerden Haydar Albayrak da "Burada bir aile ortamında dalışlar yapmaya başladık, kendimizi geliştirdik. Van Gölü'nde dalış yapmak aşırı keyifli bir şey. İnsanlar ilk başta uzak duruyor ancak buraya geldiklerinde gördükleri manzara çok farklı oluyor. Umarım biz de daha ileri seviyelere gideriz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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