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        Van'da hasta nakil araçları yenilendi

        Van'da İl Sağlık Müdürlüğünce il genelinde kullanılan hasta nakil araçları yenilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 16:31 Güncelleme:
        Van'da hasta nakil araçları yenilendi

        Van'da İl Sağlık Müdürlüğünce il genelinde kullanılan hasta nakil araçları yenilendi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığının hedefleri doğrultusunda vatandaşlara sunulan sağlık hizmetinin kalitesini ve konforunu artırmak amacıyla araçların dış tasarımları yenilenirken, tıbbi donanım ve ekipmanlar da güncel standartlara uygun hale getirildi.

        Yenilenen hasta nakil ambulansları kent genelinde hizmet vermeye başladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, sağlık altyapısının güçlendirilmesinin vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminde önemli rol oynadığını söyledi.


        Tosun, "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine en güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmesi temel önceliğimizdir. Yenilediğimiz hasta nakil filomuzla ilimizin dört bir yanında ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetin etkinliğini artırıyoruz. Halkımıza daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak için tıbbi donanımı güçlendirilen araçlarımızla sahadaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.

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