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        Van'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Van'ın Erciş ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 13:19 Güncelleme:
        Van'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Van'ın Erciş ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

        Müftüoğlu Kavşağı'nda, 41 FA 891 plakalı otomobil ile 65 ND 422 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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