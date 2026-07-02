Van'da kaçak hafriyat ve moloz dökümüne karşı denetim yapıldı
Van Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliği oluşturan moloz ve hafriyatların belirlenen alanların dışına kontrolsüz olarak dökülmesini önlemek amacıyla denetim yaptı.
Van Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliği oluşturan moloz ve hafriyatların belirlenen alanların dışına kontrolsüz olarak dökülmesini önlemek amacıyla denetim yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, kaçak hafriyat dökümleri ile beton mikserlerinden kaynaklanan atıklara yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda kent genelinde yapılan kontrollerde çevreyi kirlettiği belirlenen kişi ve araçlar hakkında yasal işlem uygulandı.
Çevre ve görüntü kirliliğinin önlenmesine yönelik denetimlerin kent genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini bildirildi.
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