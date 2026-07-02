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        Van'da kaçak hafriyat ve moloz dökümüne karşı denetim yapıldı

        Van Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliği oluşturan moloz ve hafriyatların belirlenen alanların dışına kontrolsüz olarak dökülmesini önlemek amacıyla denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 16:27 Güncelleme:
        Van'da kaçak hafriyat ve moloz dökümüne karşı denetim yapıldı

        Van Büyükşehir Belediyesi, çevre kirliliği oluşturan moloz ve hafriyatların belirlenen alanların dışına kontrolsüz olarak dökülmesini önlemek amacıyla denetim yaptı.


        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, kaçak hafriyat dökümleri ile beton mikserlerinden kaynaklanan atıklara yönelik denetimlerini sürdürüyor.


        Bu kapsamda kent genelinde yapılan kontrollerde çevreyi kirlettiği belirlenen kişi ve araçlar hakkında yasal işlem uygulandı.

        Çevre ve görüntü kirliliğinin önlenmesine yönelik denetimlerin kent genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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