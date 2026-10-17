Van'da Kanispi Şelalesi sonbahar yağışlarıyla yeniden akmaya başladı

Şelalenin her yıl nisan ortasında akmaya başladığını ve temmuz-ağustos aylarında kuruduğunu belirten Keve, "Keşke bütün yıl aksa. Şu an yağışlar nedeniyle akıyor. Yağmur yağmazsa birkaç gün içinde yeniden kesilecek." dedi.

Bölge sakinlerinden Ferhat Keve, son bir haftadır etkili olan yağışların ardından şelalenin yeniden akmaya başladığını söyledi.

"Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilen şelale, bölgede bir haftadır etkili olan yağışlarla yeniden canlandı.

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