Van'da Kanispi Şelalesi sonbahar yağışlarıyla yeniden akmaya başladı
Van'ın Çatak ilçesindeki Kanispi Şelalesi, sonbahar yağışlarının ardından yeniden akmaya başladı.
Van'ın Çatak ilçesindeki Kanispi Şelalesi, sonbahar yağışlarının ardından yeniden akmaya başladı.
"Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilen şelale, bölgede bir haftadır etkili olan yağışlarla yeniden canlandı.
İlkbaharda akmaya başlayan ve yaz sonlarında kuruyan şelale, kayalıkların arasından süzülen suyuyla ziyaretçilerin ilgisini çekti.
Şelalenin yeniden akmaya başladığını duyan vatandaşlar, bölgeye gelerek fotoğraf çekti ve manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.
Bölge sakinlerinden Ferhat Keve, son bir haftadır etkili olan yağışların ardından şelalenin yeniden akmaya başladığını söyledi.
Şelalenin her yıl nisan ortasında akmaya başladığını ve temmuz-ağustos aylarında kuruduğunu belirten Keve, "Keşke bütün yıl aksa. Şu an yağışlar nedeniyle akıyor. Yağmur yağmazsa birkaç gün içinde yeniden kesilecek." dedi.
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