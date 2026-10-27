Van'da Kapıköy Gümrük Kapısı karşılıklı tır geçişlerine açıldı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, İran'ın Batı Azerbaycan Eyalet Valiliği tarafından Türk tırlarının Kapıköy üzerinden İran'a geçişlerinin başlatıldığının kendilerine iletildiğini açıkladı.

Van Ticaret ve Sanayi Odasından (Van TSO) yapılan açıklamada, Türkiye ile İran arasında karşılıklı tır seferlerinin başladığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.