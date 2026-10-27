Van'da Kapıköy Gümrük Kapısı karşılıklı tır geçişlerine açıldı
Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nın Türkiye ile İran arasındaki ticaretin geliştirilmesi amacıyla karşılıklı tır geçişlerine açıldığı bildirildi.
Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'nın Türkiye ile İran arasındaki ticaretin geliştirilmesi amacıyla karşılıklı tır geçişlerine açıldığı bildirildi.
Van Ticaret ve Sanayi Odasından (Van TSO) yapılan açıklamada, Türkiye ile İran arasında karşılıklı tır seferlerinin başladığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, İran'ın Batı Azerbaycan Eyalet Valiliği tarafından Türk tırlarının Kapıköy üzerinden İran'a geçişlerinin başlatıldığının kendilerine iletildiğini açıkladı.
İranlı yetkililerle yürüttükleri görüşmelerin olumlu sonuçlandığını kaydeden Takva, "İranlı muhataplarımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda tek taraflı tır geçişleri karşılıklı hale geldi. Şehrimize, bölgemize, ülkemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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